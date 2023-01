Bianca Censori: chi è la nuova moglie di Kanye West

Bianca Censori è la donna che ha rubato il cuore del rapper Kanye West, ex marito di Kim Kardashian. I due si sarebbero uniti in matrimonio in totale segreto, ma sono ancora molte le domande in merito alla loro relazione e alla sua figura: scopriamo insieme meglio qualcosa in più sulla giovane Censori.

Bianca Censori: chi è la nuova compagna di Kanye West

Australiana, cresciuta e formatasi a Melbourne, Bianca Censori su LinkedIn si definisce la Head od Architecture dell’azienda di Yeezy, il brand di abbigliamento creato proprio da Kanye West. Inoltre, è anche a capo di Nylon’s Jewellery, società che produce gioielli e fondata durante i suoi studi per la laurea. Dopo il traguardo universitario, Bianca Censori si trasferisce a Los Angeles e nel 2020 ha cominciato proprio a lavorare per il team del rapper Kanye West.

Pare proprio che i due si siano conosciuti sul luogo di lavoro e sia scattata la scintilla d’amore.

Non si hanno particolari informazioni sulla sua vita; la giovane donna, infatti, non era conosciuta al mondo del gossip prima della sua frequentazione con il rapper, motivo per il quale è difficile scavare nel suo passato, tra infanzia e vita privata. Stando ai vari rumors circolanti online, però, pare che prima di intraprendere la carriera di stilista e designer di gioielli abbia appunto conseguito la laurea in architettura, come affermato pocanzi.

Dopo la notizia della sua relazione con West, Bianca Censori debutta sui social media, anche se non si ha conferma ufficiale che il profilo Instagram presente online sia effettivamente il suo. Solamente sei post pubblicati, un paio di informazioni biografiche e poco altro: le domande sull’autenticità dell’account sono numerose.

Bianca Censori e Kanye West: amore e nozze segrete?

L’amore tra Bianca Censori e Kanye West si è acceso nel momento stesso in cui la giovane stilista si è inserita nel team del brand di abbigliamento del rapper. La frequentazione si è fatta sempre più fitta col passare del tempo e pare che a fine del 2022 i due abbiano deciso di unirsi in matrimonio, tutto in grandissimo segreto. Sono diversi i misteri legati a tale relazione e sono altrettante le domande che i fan di West (ma non solo) continuano a farsi a riguardo. A stupire molto anche l’oggettiva somiglianza tra Bianca Censori e la ex moglie di Kanye West, Kim Kardashian. Le due donne, infatti, sono esteticamente molto simili e tale dettaglio non è sfuggito agli occhi più attenti.

Prima che la notizia delle nozze diventasse argomento odierno di gossip, Bianca Censori e Kanye West erano stati avvistati più volte in atteggiamenti intimi, dando prova che tra loro ci fossero effettivamente dei sentimenti. I due abitano a Los Angeles, ma non si hanno molti dettagli riguardo la loro vita privata da coppia.

Bianca Censori ha preso ufficialmente il posto di Kim Kardashian? Sarà Kanye West l’uomo della sua vita? Non si può prevedere il futuro, ma sembrerebbe che l’amore tra i due sia molto forte. Si attendono aggiornamenti a riguardo e forse scopriremo anche qualcosa in più su di lei.