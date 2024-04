Su Netflix è in arriva una nuova serie televisiva tratta dal romanzo “Cent’anni di solitudine” di Gabriel Garcia Márquez. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la data di uscita di questa nuova serie tv.

Cent’anni di solitudine: la data di uscita della serie Netflix

“Cent’anni di solitudine” è uno di quei libri che vanno letti almeno una volta nella vita. A scriverlo è stato lo scrittore colombiano Gabriel Garcia Márquez, ed è considerato un vero e proprio capolavoro della letteratura mondiale. Ecco che su Netflix sta per arrivare la serie televisiva basata proprio su questo romanzo. Non si sa ancora la data di uscita esatta di questa serie, ma è sicuro che sarà quest’anno, quindi nel 2024. Su Youtube, se volete, è già disponibile il teaser della serie tv, in questo modo potete già incominciare a farvi un’idea di quello che vedrete quando la serie uscirà. “Cent’anni di solitudine” sarà composta da 16 episodi ed è stata girata proprio in Colombia, con anche il supporto della famiglia dello scrittore Premio Nobel per la letteratura nel 1982 Gabriel Márquez. Non resta quindi che attendere l’uscita di questa nuova serie tv. Vi ricordo che per poterla vedere è necessario sottoscrivere un abbonamento a Netflix, per farlo basta registrarsi sulla piattaforma e scegliere il piano di abbonamento che preferite, da quello più economico a quello premium.

Cent’anni di solitudine: trama e cast della nuova serie tv Netflix

Come abbiamo appena visto, nel corso del 2024 uscirà su Netflix la serie televisiva “Cent’anni di solitudine”, basata sul capolavoro dello scrittore colombiano premio Nobel per la letteratura Gabriel Garcia Márquez. Ma, di cosa parlerà questa serie televisiva? Al centro della serie c’è la vita della famiglia Buendìa, famiglia tormentata dall’amore impossibile, dalla pazzia, e dalla guerra. I Buondìa vivono nella cittadina fittizia di Macondo e nella serie la famiglia viene seguita di generazione in generazione, quindi da Josè Arcadio ad Aureliano Babilonia. La storia inizia con il matrimonio dei cugini José Aracdio Buendìa e Ursula Iguaran, nonostante il parere contrario della famiglia e da lì verrà seguita la vita dei vari discendenti. Per quanto riguarda il cast di questa nuova serie televisiva presto in uscita su Netflix, troviamo nei panni di Josè Arcadio Buendìa l’attore Marco Gonzalez, noto per aver recitato in “La Hora Fria”. Ursula Iguaran è invece interpretata dall’attrice Susana Morales, che abbiamo invece visto in “Il labirinto del fauno”. Nel cast della serie tv troviamo anche: Leonardo Soto, Ella Becerra, Carlos Suaréz, Moreno Borja, Santiago Vasquéz, Jéronimo Baròn e Claudio Cataño. Insomma, c’è davvero tanta attesa per questa serie televisiva che vi ricordo uscirà quest’anno. Nel frattempo, se siete tra coloro che non hanno mai letto il capolavoro di Gabriel Garcia Márquez è arrivato senza dubbio il momento di farlo!

