Chi è Giulia Peditto? Età, origini e Dargen D’Amico

Giulia Peditto è la fidanzata del cantante Dargen D’Amico, che sta avendo un successo incredibile. La donna è un’insegnante di yoga e un’influencer. Ecco tutte le informazioni e le curiosità su di lei.

Giulia Peditto: chi é?

Dargen D’Amico sta avendo un successo incredibile. È, infatti, uno dei capi saldi della giuria di X Factor e il suo brano “Onda Alta”, portato sul palco dell’Ariston durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, è ancora uno dei più apprezzati e ascoltati in assoluto. L’attenzione, però, si sta spostando sulla persona che gli ha rubato il cuore, ovvero Giulia Peditto, la sua bellissima fidanzata. I fan del rapper hanno scoperto la loro relazione grazie a diversi indizi che i due hanno disseminato sui loro canali social, senza rendersene conto. I fan sono sempre molto attenti ai dettagli e hanno scoperto che la Giulia, insegnante di yoga e influencer, grande amica di Chiara Ferragni, è la fidanzata di Dargen D’Amico. Una donna davvero bellissima, che ha inevitabilmente conquistato il cuore del cantante.

Origini, età e rapporto con Dargen D’Amico

Giulia Peditto ha 31 anni, ma non si conosce la sua data di nascita completa. Pur essendo un’influencer, sembra essere una persona molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. La bellissima fidanzata di Dargen D’Amico ha origini senegalesi dalla parte del padre e italiane dalla parte della madre. Sappiamo per certo che ha una grande e profonda passione per lo yoga, che insegna con grande entusiasmo. La ragazza, infatti, è un’istruttrice di fitness e yoga. Tra i suoi clienti più affezionati ci sono anche dei nomi molto conosciuti, come Diego Passoni e la Pina. Per quanto riguarda il mondo del web, a seguire le sue lezioni sono la sua cara amica Chiara Ferragni e le sue sorelle, Valentina e Francesca. Una passione che le permette anche di mantenere una forma fisica impeccabile, come si nota dalle foto che condivide sul suo profilo Instagram, che riguardano soprattutto lo yoga.

Giulia Peditto: il suo lavoro

Giulia Peditto è un’insegnante di fitness e yoga, un’influencer e anche un’imprenditrice. Pratica lo yoga da ben sei anni e grazie alla sua grande passione e al suo grande impegno è riuscita a farla diventare anche la propria professione. La ragazza fa lezioni di yoga online tramite Studio Otto, ma tiene anche molti corsi privati. “Insegno yoga perché mi rende felice e perché il quotidiano confronto con i miei studenti mi arricchisce su molti aspetti sia umani sia yogici” ha dichiarato Giulia, spiegando il motivo per cui ha scelto di praticare e insegnare questa disciplina. La donna è anche un’influencer e cura quotidianamente il suo profilo Instagram, su cui è molto seguita. Le piace condividere soprattutto scatti inerenti alla sua professione, mentre svolge posizioni tipiche dello yoga. Sono molto seguite anche le sue dirette Instagram, in cui insegna gratuitamente le basi di questa disciplina che ama così tanto.