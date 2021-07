Storia di Aida Yespica, un personaggio centrale della televisione italiana degli anni 2000 attraverso reality show, sitcom e spot pubblicitari.

Chi è Aida Yespica

Aída María Yéspica Jaime (Barquisimeto, 15 luglio 1982) è una modella e showgirl venezuelana. Esordisce nel mondo dello spettacolo nel 2002 quando partecipa a “Miss Venezuela” che le permette poi di trasferirsi a Milao l’anno successivo e intraprendere la carriera di modella.

Ottiene gradualmente sempre più notorietà soprattutto quando realizza un calendari nuda su riviste come Fox e GQ.

Lo stesso anno Cesare Cremonini la sceglie per partecipare al videoclip della canzone “Latin Lover” e numerosi brand la scelgono per spot in televisione.

Negli anni diventa anche testimonial di alcuni di questi diventando proprio il simbolo dei brand. Nel 2008 fa parlare molto di sè quando realizza uno shooting senza veli in gravidanza.

Aida Yespica e il successo come modella e showgirl

Oltre alla carriera come modella ne intraprende una parallela in televisione iniziata nel 2003 con lo show di Rai 2 “Bulldozer”. Nel 2004 partecipa al programma condotto da Simona Ventura “L’isola dei famosi” di cui si ricorda in particolare lo scontro con Antonella Elia.

Partecipa due anni dopo alla versione spagnola dello stesso programma chiamato però “Supervivientes” ottenendo nuovamente il quinto posto.

Nel 2005 diventa soubrette, insieme a Pamela Prati, del varietà “Torte in faccia” e successivamente di “E io pago”. Diversi anni dopo viene scelta come inviata del programma “Lucignolo” insieme alle colleghe Belen Rodriguez e Melita Tognolo. Dopo due anni di depressione post-partum riesce a tornare in televisione come guest star di “Fenomenal” il programma condotto da Teo Mammucari.

Si assenta per un periodo dalla televisione per tornare a far parlare di se nel 2017 quando partecipa al Grande Fratello VIP condotto da Ilary Blasi. Riesce ad arrivare in finale posizionandosi però al quinto posto, come negli altri reality precedenti.

Aida Yespica tra progetti al cinema e vita privata

Tra i numerosi progetti portati avanti dalla showgirl non manca la recitazione. Aida debutta infatti come attrice nel 2004 nella sit-com “Sformat” insieme a personalità come Nicola Savino e Digei Angelo e prende poi partea diverse pellicole. Si ricordano “Domani è un’altra truffa” e “Di che peccato sei?”, ma soprattutto il cinepanettone “Natale in crociera” che le fa ottenere grande successo. Torna poi a recitare nel 2013 prendendo parte a diversi cortometraggi tra cui “UnderSense” e “The Night Club – Osare per credere” di Lory Del Santo.

Per quanto riguarda la sua vita privata invece, è nota a tutti la storia con il calciatore Matteo Ferrari da cui è nato il loro bambino: Aron. Dopo la loro separazione si sposa con Leonardo Gonzales, ma anche questa storia si conclude in breve tempo. Nel 2020 durante un’intervista in televisione ha dichiarato di essere stata per molti anni insieme a una donna, ma di non volerne dichiarare l’identità.