Manca sempre meno all’Eurovision Song Contest 2024. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, chi sono i partecipanti e quando si svolgerà l’evento.

Ci siamo, uno degli eventi più attesi ogni anno sta per arrivare. Dopo che lo scorso anno a vincere è stata la cantante svedese Loreen con il brano “Tattoo“, come da regolamento spetta alla tv di Stato della Svezia organizzare la manifestazione. L’evento è suddiviso in tre serate, due semifinali e la finalissima e si svolgerà a Malmö. Le due semifinali saranno il 7 e il 9 maggio, mentre la finale sarà sabato 11 maggio. Le semifinali saranno trasmesse in diretta su Rai 2, mentre la finale sarà invece visibile su Rai 1. Tutte e tre le serate saranno inoltre trasmesse in diretta radio su Rai Radio Due e in streaming su RaiPlay e RaiNews.it. In Italia i conduttori saranno Mara Maionchi e Gabriele Corsi.

Eurovision 2024: partecipanti, favoriti, pronostici

Il 7 maggio, come abbiamo visto, andrà in scena la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024, la seconda sarà il 9 maggio mentre la semifinale sarà sabato 11 maggio. Vediamo adesso nel dettaglio chi sono gli artisti in gara che si esibiranno nelle due semifinali con l’obiettivo della finalissima.

Semifinale del 7 maggio 2024:

Cipro: Silia Kapsis – “Liar”

Serbia: TEYA DORA – “Ramonda”

Lituania: Silvester Belt – “Luktelk”

Irlanda / Bambie Thug – “Doomsday Blue”

Regno Unito / Olly Alexander – “Dizzy”

Ucraina: Alyona Alyona & Jerry Heil – “Teresa & Maria”

Polonia: LUNA – “The Tower”

Croazia: Baby Lasagna – “Rim Tim Tagi Dim”

Islanda: Hera Björk – “Scared of Heights”

Germania: ISAAK – “Always On The Run”

Slovenia / Raiven – “Veronika”

Finlandia: Windows95man – “No Rules!”

Moldavia: Natalia Barbu – “In The Middle“

Svezia: Marcus & Martinus – “Unforgettable”

Azerbaijan: FAHREE feat. Ilkin Dovlatov – “Özünlə Apar“

Australia: Electric Fields – “One Milkali (One Blood)”

Portogallo: Iolanda – “Grito”

Lussemburgo: TALI – “Fighter”

Semifinale del 9 maggio 2024:

Malta: Sarah Bonnici – “Loop”

Albania: Besa – “Titan”

Grecia: Marina Satti – “Zari“

Svizzera: Nemo – “The Code”

Repubblica Ceca: Aiko – “Pedestal”

Francia: Slimane – “Mon amour”

Austria: Kaleen – “We Will Rave“

Danimarca: Saba – “Sand”

Armenia: Ladaniva- “Jako”

Lettonia: Dons – “Hollow”

Spagna: Nebulossa – “Zorra”

San Marino: Megara – “11:11″

Georgia: Nutsa Buzaladze – “Firefighter”

Belgio: Mustii – “Before The Party’s Over”

Estonia: 5Miinust x Puuluup – “(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi”

Italia: Angelina Mango – “La Noia”

Israele: Eden Golan – “Hurricane”

Norvegia: Gåte – “Ulveham”

Olanda: Joost Klein – “Europapa”

Gli artisti in gara all’Eurovision Song Contest 2024 sono dunque 37, per il nostro Paese in gara c’è Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024. Angelina ha sicuramente molte possibilità di arrivare in alto, in quanto il suo nome sta cominciando a circolare in tutta Europa. Tra i favoriti per la vittoria finale ci sono Nemo e Baby Lasagna. Buone chances anche per Joost Klein, gli Al’ona Al’ona, Jerry Heil e i gemelli Marcus & Martinus.

