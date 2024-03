Quali sono i segni zodiacali che amano più intensamente? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

I segni zodiacali che amano più intensamente

Ogni segno zodiacale si sa, ha le sue caratteristiche. Salvo restando che ognuno di noi è padrone della propria vita e non deve farsi influenzare troppo da oroscopo e caratteristiche del segno, sta di fatto che secondo l’astrologia alcuni segni zodiacali amano più intensamente rispetto ad altri. Se siete curiosi di sapere se fate parte dei uno dei segni che amano più intensamente, o se ne fa parte il vostro partner, andremo adesso a vedere insieme quali sono i 5 segni zodiacali che amano in maniera più intensa.

I 5 segni zodiacali che amano più intensamente

Come abbiamo appena visto, secondo le stelle ci sono alcuni segni zodiacali che amano più intensamente rispetto ad altri. Ecco quali sono:

Pesci: il segno zodiacale che ama più intensamente di tutti è il segno dei Pesci, ovvero coloro che sono nati tra il 20 febbraio e il 20 marzo. I Pesci hanno un cuore grande e non hanno paura di esternare i propri sentimenti e le proprie emozioni. Insomma sono senza dubbio il segno che ama più intensamente di tutti. Scorpione: al secondo posto troviamo il segno zodiacale dello Scorpione, ovvero i nati tra il 23 ottobre e il 21 novembre. Anche se spesso sembrano distaccati e freddi, in realtà farebbero qualunque cosa per la persona che amano, se si riesce ad entrare nel cuore di uno Scorpione, egli saprà amarvi davvero intensamente. Cancro: al terzo posto troviamo il segno zodiacale del Cancro, ovvero i nati dal 22 giugno e il 22 luglio. I nati sotto a questo segno sono tra i più sensibili e romantici e farebbero davvero di tutto per il proprio vero amore. Sono anche tra i più affettuosi e premurosi di tutti. Sagittario: al quarto posto troviamo invece il segno zodiacale del Sagittario, ovvero i nati tra il 22 novembre e il 21 dicembre. I nati sotto a questo segno sono solitamente persone che mettono l’amore al primo posto, anche se ci mettono un pò ad aprirsi. Ma se incontrano la persona giusta, beh sono in grado di amare in maniera davvero super intensa. Bilancia: al quinto posto troviamo infine il segno zodiacale della Bilancia, ovvero i nati dal 23 settembre e il 22 ottobre. Generalmente i nati sotto a questo segno sono persone molto premurose e gentili in generale, ma soprattutto in amore. Se hanno accanto la persona giusta non si risparmieranno di certo.

Sempre secondo le stelle, in fondo alla classifica ci sono il segno del Toro e il segno della Vergine, rispettivamente all’undicesimo e al dodicesimo posto. I nati sotto al segno del Toro sono davvero i più difficili, faticano a rivelare i propri sentimenti e a dimostrare il proprio amore, ma non vuol dire che nel profondo non sappiano amare. I nati sotto al segno della Vergine sono invece molto ambiziosi, il lavoro per loro è al primo posto, perciò tendono a trascurare i sentimenti.

