Isabella Ferrari si è raccontata a “Verissimo” parlando anche di quando ha abortito da adolescente. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto l’attrice.

Isabella Ferrari e l’aborto a 16 anni: “Mi accompagnò mia madre”

L’attrice Isabella Ferrari si è raccontata a “Verissimo” ospite di Silvia Toffanin. La Ferrari ha anche parlato di quando ha deciso di abortire, quando aveva solo 16 anni. L’attrice ha detto che ha condiviso quel momento con la madre. Ma ecco le parole di Isabella Ferrari: “si parla sempre di aborto in tutti i paesi del mondo, in Francia è nella Costituzione ed è un tassello che non si può cambiare, in America tutto il contrario, per quello che ho vissuto io è una questione legata all’amore, accettare di avere un figlio ha sempre a che vedere con quell’amore lì, non può essere un’imposizione, a volte ci sono problemi di violenza, di miseria, ci sono tante problematiche che non ti fanno accettare o subire una gravidanza. Io ragazzina e mia madre che mi accompagna rimane per me una immagine di libertà e di grande amore.” E’ stata quindi proprio la madre dell’attrice ad accompagnarla in clinica per abortire, quando Isabella era ancora una adolescente. Isabella ha anche detto che potrebbe sembrare innaturale che una madre accompagni la propria figlia ad abortire, ma che in realtà per lei è stato qualcosa di rivoluzionario. Nel 2022 Isabella Ferrari aveva parlato dell’aborto anche con il Corriere della Sera, raccontando che prima di allora non ne aveva mai parlato e che ci ripensa sempre con dolore ma senza sensi di colpa. Isabella ha detto che il fidanzatino che aveva non era l’uomo della sua vita e che grazie a sua madre ha saputo affrontare la cosa. La Ferrari poi ha avuto tre figli, da due uomini diversi. Teresa, dalla relazione con Massimo Osti, Nina e Giovanni nati dalla relazione con Renato De Maria.

Isabella Ferrari e il rapporto con la madre

Come abbiamo appena visto, l’attrice Isabella Ferrari è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” e, nel corso dell’intervista, ha parlato di diverse cose, tra cui il rapporto con sua madre. Isabella ha raccontato che quando aveva 16 anni è stata proprio sua madre ad accompagnarla alla clinica per abortire e che se anche se può sembrare un atto innaturale che una madre accompagni la figlia ad abortire, per lei è stato un atto rivoluzionario. Sua madre ha anche accompagnato Isabella Ferrari al suo primo provino per il ruolo di Selvaggio nel film “Sapore di mare“. Ecco cosa ha detto l’attrice alla Toffanin su sua madre: “mio marito, prima che lei mancasse, si meravigliava del fatto che io la sentissi ancora anche due volte al giorno. Mi manca, oggi, anche nella gestione quotidiana delle cose.”

