Che fine ha fatto Dudù, il cane di Berlusconi e Francesca Pascale?

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, avvenuta a giugno del 2023, in molti si sono chiesti che fine avesse fatto l’adorato cane Dudù, un barboncino bianco, adottato insieme all’allora compagna Francesca Pascale. Nel testamento di Silvio Berlusconi non c’era alcun riferimenti a Dudù e agli altri cani, per questo in tanti si sono chiesti dove fosse finito Dudù. Francesca Pascale e Silvio Berlusconi, oltre a Dudù, hanno accolto nella loro casa anche i suoi cuccioli, ovvero Peter, Wendy e Trilly. Dopo la separazione, Wendy e Trilly sono andati a vivere con la Pascale, mentre Dudù e Peter sono rimasti con Silvio Berlusconi. Berlusconi poi si è fidanzato con Marta Fascina e insieme hanno adottato anche altri cani provenienti da diversi canili. Dudù, però, è sempre rimasto il cane preferito da Berlusconi. Dopo la morte dell’ex premier i cani di norma sarebbero dovuti andare agli eredi ma invece sono rimasti tutti con Marta Fascina.

Dudù è rimasto con Marta Fascina

Come abbiamo appena visto, l’adorato barboncino di Silvio Berlusconi è rimasto con Marta Fascina, compagna dell’ex premier fino alla fine. Era il 2012 quando Dudù è entrato nella vita di Berlusconi, era stata Michela Vittoria Brambilla a regalarglielo. Silvio decide di chiamarlo Dudù e divenne subito famoso per uno scatto, ovvero quello che lo ritraeva correre nei corridoi di Palazzo Grazioli con lo stesso Berlusconi e Vladimir Putin. Qualche anno dopo sono nati i cuccioli di Dudù, che Silvio, e l’allora compagna Francesca Pascale, hanno deciso di tenere con sé: Peter, Wendy e Trilly. Dudù è stato anche protagonista in tante foto che ritraevano Silvio e Francesca, sia ad Arcore che in Sardegna, a Villa Certosa. Nel 2020 Francesca Pascale e Silvio Berlusconi si sono separati e Dudù e Peter sono rimasti con l’ex premier, mentre gli altri due sono andati con la Pascale. Come detto precedentemente, Silvio Berlusconi e la nuova compagna Marta Fascina hanno adottato anche altri cani ed è stata la stessa Fascina a tenerli dopo la morte di Berlusconi. Grazie a Dudù Berlusconi aveva scoperto la passione per gli animali, infatti citava spesso Totò: “come diceva l’indimenticabile Totò, i cani sono qualcosa a metà tra gli angeli e i bambini e sono per tutti noi degli amici inarrivabili, sinceri e fedeli. Io consiglio agli amici e soprattutto alle persone sole di prendersi in casa un cane. Ne trarranno un grande beneficio”. Oltre ai cani, Silvio Berlusconi aveva anche pecore ed agnelli che lo seguivano in giardino, e anche caprette. In tutto aveva 13 animali. Non era passato inosservato il suo video mentre dava il latte a uno dei suoi agnelli salvati dal macello per Pasqua.

