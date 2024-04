Perché tutti parlano dei gioielli indossati da Francesca Fagnani a “Belve”? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Francesca Fagnani, perché tutti parlano dei suoi gioielli a Belve?

“Striscia la Notizia” ha analizzato i gioielli indossati dalla conduttrice Francesca Fagnani durante la conduzione del programma televisivo “Belve”. Nel corso della puntata del 16 aprile scorso, la Fagnani ha sfoggiato un tailleur rosso abbinato a un collier arricchito da un fiorellino di pietre preziose, un girocollo e anche due anelli molto vistosi con lo stesso motivo floreale. Tutte i gioielli sono firmati Pasquale Bruni e il loro valore complessivo si aggira intorno ai 100mila euro. Il Tg satirico ha ipotizzato che potesse esserci qualche accordo commerciale tra la Fagnani e l’azienda: “deontologicamente parlando, sarà corretta questa esibizione di ornamenti griffati?” La stessa cosa si era detta, se vi ricordate, qualche tempo fa per i gioielli indossati dalla giornalista Rai Lilli Gruber.

Francesca Fagnani replica a Striscia la Notizia: “E’ una rappresentazione che mi offende profondamente”

Come abbiamo appena visto, “Striscia la Notizia” ha mandato in onda un servizio sui gioielli indossati da Francesca Fagnani durante la puntata del 16 aprile scorso di “Belve”. In pratica il Tg satirico ha ipotizzato che potrebbe esserci una pubblicità occulta, visto che tutti i preziosi indossati dalla conduttrice sono firmati Pasquale Bruni. Francesca Fagnani ha voluto subito rispondere alle accuse del Tg satirico con una lettera pubblicata su Dagospia. indirizzata proprio ad Antonio Ricci e a tutta la squadra di Striscia. Ecco cosa ha detto la Fagnani: “le immagini che avete trasmesso nel vostro programma inducono il pubblico a ritenere che possa aver ricevuto qualche vantaggio nell’indossare determinati articoli nel corso del mio programma televisivo. Varrebbe a dire che avrei violato sistematicamente la legge professionale, le norme che regolano il mio rapporto con la Rai e soprattutto quello con il pubblico. Questa è una rappresentazione che mi offende profondamente, perché falsa e quindi dannosa.” La conduttrice ha poi detto di aver ricevuto in prestito i gioielli a titolo gratuito, senza quindi aver percepito alcun compenso. Francesca ha detto che non ha ricevuto alcun vantaggio se non quello di non dover acquistare accessori che completavano il suo outfit: “quello che è andato in onda mi espone evidentemente a un giudizio negativo da parte del pubblico, fuorviato dalla vostra ricostruzione nel giudicare negativamente me e la mia condotta.” La Fagnani ha concluso la lettera con la speranza che le sue parole possano chiudere subito la vicenda. “Striscia la Notizia” però è tornata ancora sul fatto, dicendo che la Fagnani fa domande ma non dà risposte. Così è intervenuto il Codacons che ha presentato un esposto per chiarire la vicenda e capire se ci sia stata o meno pubblicità occulta, in quanto la Fagnani avrebbe sorvolato sul fatto che i gioielli fossero facilmente riconoscibili.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chiara Ferragni e Fedez non si seguono più su Instagram: cosa è successo?

Festa di compleanno a sorpresa per Ambra Angiolini: compare anche l’ex Francesco Renga