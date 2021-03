Il regolamento dell’Isola dei Famosi, sin dalla sua prima edizione, vuole che i concorrenti si adattino completamente alla vita da naufraghi. Questo significa che è proibito utilizzare qualsiasi cosa che non sia presente in natura, make up compreso.

Il trucco è infatti una delle cose a cui i vip rinunciano quando decidono di partecipare.

Fariba Therani, una delle concorrenti della nuova edizione, nonostante questa regola riesce a sfoggiare un make up quasi perfetto. Come fa?

Il make up di Fariba Tehrani

Nelle edizioni precedenti, le isolane rimediavano alla mancanza di make up utilizzando il carbone come ombretto. Ma ci sono casi in cui le concorrenti si rivolgono direttamente ad estetiste esperte prima della partenza. Come ha fatto, appunto, Fariba Therani. La mamma della ex gieffina Giulia Salemi ha optato per il trucco semipermanente e, ovviamente, waterproof.

Motivo per cui, pur essendo struccata sembra sempre avere un eyeliner impeccabile.

Fariba non è nuova a stratagemmi. Qualche settimana fa, ha infatti tentato di utilizzare un assorbente per accendere un fuoco. Azione immediatamente bloccata dalla produzione, che ha minacciato la squalifica, proprio perché gli assorbenti femminili non sono oggetti presenti in natura. Per quanto riguarda il make up però, la concorrente persiana non ha violato alcun regolamento. Si è semplicemente rivolta ad un centro specializzato prima di partire per l’Honduras.

Come lei, nelle precedenti edizioni, moltissime altre naufraghe che hanno optato per l’applicazione semipermanente di ciglia finte o epilazione laser.

Le vip che si mostrano al naturale

Nelle prime edizioni del reality, le naufraghe dovevano dire temporaneamente “addio” alle forti luci dei riflettori e al make up, mostrandosi completamente al naturale. In quei momenti, il pubblico a casa probabilmente si accorgeva di quanto le vip, che ammiravano anche per la loro bellezza, fossero umane, con le loro sacrosante imperfezioni.

Con gli anni, l’evoluzione del make up ha dato a tutte la possibilità di accedere al proprio ideale di bellezza, rimediando a qualche piccolo difetto con il trucco semipermanente. Non è certamente una colpa, è invece un modo per sentirsi sempre in ordine e, perché no, soprattutto sicure di se stesse. Alcune vip però, hanno completamente accettato di mostrarsi davvero senza trucco (e senza inganno), è il caso della showgirl Angela Melillo, della ex padrona di casa de “La prova del cuoco”, Elisa Isoardi e della ex letterina di “Passaparola”, Francesca Lodo. Una scelta non scontata e assolutamente ammirevole. In linea con il movimento della “body positivity”, in tempi in cui si può scegliere di mostrarsi sempre perfette.