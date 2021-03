Famosa per essere stata una delle letterine del programma “Passaparola” condotto da Gerry Scotti, oggi conta svariate partecipazioni a programmi televisivi che ha affiancato all’attività da modella. Chi è Francesca Lodo e cosa c’è da sapere sulla sua carriera e sulla sua vita privata?

Chi è Francesca Lodo

Francesca Lodo nasce a Cagliari nel 1982. Ancora piccolissima assiste alla separazione dei genitori e vive le difficoltà della madre che si trova costretta a dover svolgere più lavori per poter mantenere la famiglia. Ancora minorenne, Francesca inizia a lavorare per alcuni artigiani di moda in Sardegna, facendo per loro l’indossatrice o scattando campagne pubblicitarie.

La sua bellezza tipicamente mediterranea la porta nel 1999, insieme alla cugina Giorgia Palmas, a partecipare alle selezioni per Miss Mondo.

L’anno successivo, vince il concorso italiano Bellissima d’Italia. Grazie a questi successi, nel 2002 inizia la sua carriera televisiva ed esordisce come letterina nel programma Mediaset “Passaparola”, guidato da Gerry Scotti.

In seguito a questo trampolino di lancio, Francesca inizia a prendere parte a svariati programmi: partecipa a “La Fattoria” nel 2005, conduce Rete 4 Sipario nel 2006 e nello stesso anno partecipa al film “Olè” con Massimo Boldi, infine conduce il gioco Reality Game su Sky Viva nel 2007.

Purtroppo, sempre nel 2007, viene coinvolta nel famoso scandalo Vallettopoli insieme a diverse colleghe tra cui Elisabetta Gregoraci e Belen Rodriguez (sarà proprio lei a inserire il suo nome nella lista delle ragazze coinvolte). A questo punto, Francesca decide di allontanarsi dalle scene e di dedicarsi unicamente e sporadicamente a campagne pubblicitarie come quella per la linea di costume di Cristel Carrisi nel 2016.

In occasione della nuova edizione de “L’isola dei Famosi” del 2021, Francesca Lodo torna in televisione: fa parte dei 16 naufraghi che approdano in Honduras.

La vita privata

Nel corso della sua carriera, molti sono stati gli uomini legati a Francesca Lodo. Svariati calciatori tra cui Cristiano Zanetti e Stefano Mauri hanno confermato di avere avuto una storia con la showgirl. Altri personaggi del mondo dello spettacolo con cui Francesca ha avuto relazioni amorose sono stati Alessandro di Pasquale e Gianluca Canizzaro.

Dal momento del ritiro dalle scene, della vita privata di Francesca Lodo non si è saputo più molto: il nome del suo attuale compagno, infatti, non è mai stato dichiarato o reso noto dalla modella.