Francesco Facchinetti è un personaggio molto conosciuto della musica italiana, ma anche della tv. Quali sono le curiosità legate a lui e ai suoi figli? Chi è il padre di Francesco e chi sono invece le sue ex?

Francesco Facchinetti: chi è il padre

Francesco Facchinetti è un figlio d’arte: suo padre è un cantante molto famoso, che risponde al nome di Camillo Ferdinando Facchinetti. E’ meglio noto, però, come Roby Facchinetti, dal soprannome che gli è stato affibbiato da ragazzo. Questo deriva dal dialetto bergamasco e significa “piccolo”. E’ stato membro dei Pooh e ha scritto molti brani del gruppo, assieme a Valerio Negrini. I suoi più grandi successi sono “Noi due nel mondo e nell’anima”, “Pensiero”, “Tanta voglia di lei”, “Chi fermerà la musica” e molti altri ancora.

Per ciò che riguarda la vita privata, Roby è stato sposato dal 1970 al 1979 con Mirella Costa, dalla quale ha avuto due figlie: Alessandra e Valentina. Dalla sua secondaria relazione, con Rosaria Longoni, ha avuto il più famoso, ovvero Francesco. Successivamente, nel 1986, si è legato a Giovanna Lorenzi, da cui ha avuto altri due figli: Roberto e Giulia. Attualmente, il cantante dei Pooh è un nonno molto attendo al benessere dei suoi nipoti.

Francesco Facchinetti: i figli

I figli di Francesco Facchinetti sono tre. A questi si deve aggiungere la figliastra Charlotte, che la moglie del cantante ha avuto da una precedente relazione. ‘Fakko’ – questo il suo soprannome – ha avuto la prima bimba Mia nel 2011, nel corso di una relazione con Alessia Marcuzzi.

Gli altri due pargoli, invece, un maschio e una femmina, sono nati dal grande amore con la modella brasiliana Wilma Helena Faissol, con cui attualmente è sposato. Nell’ottobre del 2014 è venuto al mondo Leone e nel marzo del 2016 è la volta di Lavinia Angelica Catherine.

Età e nome dei figli

La primogenita, avuta con Alessia Marcuzzi, risponde al nome di Mia ed è nata il 4 settembre del 2011. Attualmente, quindi, ha nove anni. La storia con la bionda conduttrice, però, è finita un anno dopo la sua nascita.

Il secondogenito è nato il 29 ottobre del 2014 e si chiama Leone. Il bambino ha attualmente sei anni. L’11 dicembre dello stesso anno, Francesco si è sposato con la modella sudamericana Wilma Helena Faissol. Successivamente, l’8 marzo del 2016 è nata la terzogenita, che si chiama Lavinia Angelica Catherine. Per tutti i fan Instagram di Fakko, la bimba è conosciuta anche con i soprannomi “Liv” o “Bibisaura”.

Visualizza questo post su Instagram L’amore è l’unica cosa che conta! ❤️ Un post condiviso da frafacchinetti (@frafacchinetti) in data: 24 Mag 2020 alle ore 6:48 PDT

Charlotte, invece, fa parte della famiglia anche se non è figlia naturale di Francesco. Wilma, infatti, l’ha avuta da una relazione precedente.

Visualizza questo post su Instagram ?‍♀️❤️??‍♀️ Un post condiviso da frafacchinetti (@frafacchinetti) in data: 25 Mag 2020 alle ore 6:40 PDT

Facchinetti: le ex

Chi sono le ex ragazze di Francesco? Per un po’ di tempo, Francesco è stato legato alla nota showgirl argentina Aida Yespica. Entrambi hanno partecipato al programma televisivo L’Isola dei Famosi ed è proprio lì che si sono conosciuti. La storia è iniziata in Honduras ed è naufragata, molto probabilmente, per un presunto tradimento di lei.

Successivamente, il cantante si è legato ad Alessia Marcuzzi, con cui ha avuto una lunga relazione che ha portato alla nascita di Mia. Nonostante il loro amore sia finito, i due sono ancora ottimi amici e spesso si vedono assieme ai rispettivi compagni. La loro, come hanno definito tempo fa, è una bella famiglia allargata. La relazione tra i due è terminata nel 2012.

Visualizza questo post su Instagram Attenzione, si sono coalizzate contro di me. CERCO ALLOGGIO ?❤️ AIUTOOOOOOOOO Un post condiviso da frafacchinetti (@frafacchinetti) in data: 6 Nov 2019 alle ore 6:13 PST

Infine, Francesco ha conosciuto Wilma Helena Faisson, di origini brasiliane. Bizzarro è il modo in cui loro si sono conosciuti. Lui viveva in Italia e lei in Brasile, quindi molto distanti, ma avevano un amico comune. Con lui stavano organizzando un viaggio a Marrakech e, ad un certo punto, sono usciti dal gruppo di Whatsapp della vacanza e hanno iniziato a scambiarsi messaggi privati. Da lì è nato l’amore, che è sfociato poi nella nascita dei due figli e nel matrimonio.