Amici 21: quanto costa e dove si trova la Ailey School

Alla finale di Amici 21, Michele Esposito ha vinto la categoria ballo, battendo all’ultimo Serena Carella. La ballerina si è aggiudicata però un altro ambito premio: è stata scelta per studiare danza con una borsa di studio a New York presso la prestigiosa Ailey School.

In quel di Manhattan, Serena avrà quindi modo per un anno di godere di una formazione completa, studiando sia danza classica che moderna, ma anche tip tap e hip hop.

Ailey School: quanto costa e dove si trova la scuola dove studierà Serena Carella di Amici 21

La Ailey School, dove studierà Serena, è ubicata con la sua sede permanente presso il Joan Weill Center for Dance a Manhattan, e si pone come mission quella di onorare la visione di Alvin Ailey, fornendo una formazione di danza professionale superiore e, al contempo, di leadership artistica.

Fior fior di studenti di ogni età e nazionalità provengono da tutto il mondo per formarsi in un ambiente tanto stimolante e creativo.

Il direttivo dell’Ailey School è formato da Tracy Inman, co-direttore e Direttore della Divisione Professional e da Melanie Person, co-direttore della Ailey School e direttrice dell’Ailey/Fordham B.F.A.

Mr. Ailey lanciò la sua scuola con appena 125 studenti a Brooklyn negli anni Settanta, trasferendosi in seguito nell’attuale sede a Manhattan, sotto la co-direzione di Mr.

Ailey e Pearl Lang. Contestualmente, nominò la ballerina di Ailey Sylvia Waters a dirigere la compagnia. Nel 1982 ricevette finalmente l’accreditamento ufficiale dalla National Association of Schools of Dance. Nei successivi venticinque anni, le iscrizioni degli studenti sono cresciute in maniera a dir poco esponenziale, così che la scuola ha formato letteralmente intere generazioni di bravissimi artisti.

Unica nel suo genere tra le accademie di danza, la Ailey School offre un curriculum accreditato e completo che comprende diversi stili, tra cui balletto, Dunham, danza moderna, Horton, jazz, tip tap e danza dell’Africa occidentale. La scuola completa il suo curriculum con corsi di barre a terra, condizionamento corporeo, yoga, Gyrokinesis®, storia della danza, della musica e delle arti teatrali.

Attualmente, l’edificio scolastico si estende per oltre 87.000 piedi quadrati, con 16 sale prove, due aule per fare lezione, un teatro da 275 posti, una biblioteca, un negozio di costumi, strutture per la terapia fisica, uffici amministrativi e molto altro ancora, rendendo la casa della scuola, il Joan Weill Center for Dance, il più grande edificio dedicato alla danza nella Grande Mela, che è altresì la capitale mondiale del ballo. Il costo minimo per accedervi si aggira intorno ai 1500 euro l’anno per i corsi base, senza vitto e senza alloggio e da qui a crescere.

Amici 21: Luigi vince il programma, a Michele la categoria ballo

La ventunesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, è andata in onda nella sua fase iniziale dal 19 settembre 2021 al 6 marzo 2022 per la prima volta di domenica dalle 14:00 alle 16:30. Da sabato 19 marzo, con la prima puntata in prima serata, è partita la fase serale di questa edizione.

Il programma ha avuto inizio con la formazione della classe, presentata su Canale 5 con lo speciale del 19 settembre 2021. La classe era composta da 18 allievi, non suddivisi in squadre, motivo per cui possedevano un’unica divisa celeste (durante la fase iniziale) e dorata (durante la corsa al serale e nella fase serale) e che vivevano insieme in una sola casa.

Luigi, cantante, è il vincitore di “Amici 21”, avendo trionfato nello scontro finale contro il ballerino Michele.