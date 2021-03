Il pubblico della televisione la ricorda come una delle “Primedonne” del Bagaglino. Una compagnia di varietà satirico che negli anni ’80 è sbarcata sul piccolo schermo, venendo trasmessa prima da Rai e successivamente da Mediaset. Ma Angela Melillo è anche una bravissima ballerina e attrice.

Conosciamola meglio ripercorrendo la sua carriera e scoprendo qualcosa in più sulla sua vita privata.

Chi è Angela Melillo

Angela Melillo nasce a Roma il 20 giugno del 1967, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Della sua infanzia e dei suoi studi prima di approdare nel mondo dello spettacolo non si sa molto. Ciò che è noto è che la Melillo è da sempre molto legata alla sua famiglia d’origine, composta dai genitori Franca e Dalmazio Melillo e dal fratello Fausto.

Il richiamo del palcoscenico per Angela Melillo è da sempre irresistibile, tanto che dopo gli studi inizia ad insegnare danza e proprio grazie a questa sua grande passione, arriva in televisione. Si ritira dalle scene per un breve periodo nel 2008, in occasione della nascita della figlia Mia avuta da Ezio Battistelli, marito da cui si è poi separata nel 2013.

Debutto in televisione e carriera

Nel 1991, all’età di 24 anni, Angela Melillo debutta in televisione, precisamente a Canale 5, come soubrette e ballerina per Il Tg delle vacanze, lo show che faceva il verso ai telegiornali. È in questa occasione che la giovane Melillo conosce Pippo Franco ed entra a far parte del cast del Bagaglino, fino a diventarne “Primadonna”, proprio come fecero a loro volta la soubrette Valeria Marini e la ballerina Pamela Prati. Un anno dopo vediamo Angela Melillo su Italia 1, alla conduzione della prima edizione di Scherzi a parte, insieme a Teo Teocoli e Gene Gnocchi. Mentre qualche anno più tardi si sposta in Rai, dove prende le parti di “spintarella”, nel programma Beato tra le donne, guidato dal conduttore Paolo Bonolis. Nel 2004 Angela Melillo partecipa al reality show La Talpa, di cui è anche la vincitrice. Accanto a lei come concorrente, anche l’amica Samantha De Grenet.

Mentre partecipa a molti show televisivi, la Melillo trova anche il tempo di prendere il diploma in recitazione. Tra le serie tv a cui ha preso parte come attrice ricordiamo “Il maresciallo rocca” e la miniserie “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa”.

Angela Melillo all’Isola dei famosi

Dopo la sua prima esperienza nel mondo del reality con La Talpa, Angela Melillo ci riprova con L’Isola dei famosi, in onda a marzo 2021. L’ex “Primadonna” è infatti nel cast del reality condotto per la prima volta da Ilary Blasi. Tra gli altri concorrenti, anche l’attivista Daniela Martani e alla comica Valentina Persia.