Il tennis domina il mondo della moda. Complice il clamoroso successo del nuovo film Challengers con protagonista Zendaya, la quale ha incantato con una serie di look e accessori dallo stile tenniscore imperdibile.

Challengers: i look e gli accessori da copiare a Zendaya

Inarrestabile il successo di Challengers, il nuovo film diretto dal regista Luca Guadagnino. La trama segue le vicende di Tashi Duncan, ex prodigio del tennis diventata allenatrice. Interpretata dalla giovane e talentuosa Zendaya, a pochi giorni dall’uscita nelle sale italiane, è uno dei film più acclamati della scena cinematografica. Non solo per le performance sportive dell’attrice, ma anche per gli outfit dei suoi personaggi curati personalmente dal direttore creativo del brand Loewe Jonathan Anderson. Dalla maglietta slogan agli occhiali da sole, ecco tutti i look e gli accessori più iconici da copiare:

Maglietta con stampa Iniziamo con la maglietta slogan grigio melange I Told Ya , ispirata a John Fitzgerald Kennedy . Proposta da Loewe in edizione limitata nella colorazione bianca, offre un tocco di unicità a ogni look.

Gonnellina a pieghe Meravigliosa anche la classica gonnellina a pieghe da tennis. Fresca, leggera e versatile, è ideale da indossare nelle giornate più calde per un look casual ma alla moda.

Borsa Passiamo poi alla borsa Flamenco Clutch nella sua versione XL, sfoggiata da Zendaya all’inizio del film. Una maxi bag a spalla, realizzata in nappa di vitello, di colore Warm Desert. Perfetta per qualsiasi occasione.

Espadrillas Continuiamo con le espadrillas basse bicolore in pelle firmate Chanel. Queste calzature sono diventate molto ricercate sin dal loro debutto nella collezione 2013 di Karl Lagerfeld. Tutt’ora vendute dalla maison, stanno tornando in primo piano tra le scarpe più desiderate della stagione.

Adidas

Tra le calzature più indossate dal personaggio di Zendaya, ci sono anche le Adidas Originals Superstars in pelle con le tre bande laterali. Comode, versatili e pratiche, faranno un ritorno in grande stile nella scena della moda grazie al film.

Bracciale

Continuiamo con un gioiello prezioso che ogni donna sognerebbe di ricevere: il Love Bracelet in oro giallo di Cartier. Un accessorio prezioso che incarna l’amore e l’eleganza senza tempo.

Occhiali da sole Concludiamo la nostra lista con un accessorio imprescindibile per la stagione estiva: gli occhiali da sole. In particolare, il modello PO3287S del marchio Persol, in versione tartarugata dalla forma arrotondata. Accessorio must have, indossato con stile dalla protagonista sugli spalti durante le partite di tennis.

Dunque, cosa aspetti? Se non hai ancora visto Challengers con Zendaya, corri subito a guardarlo! Se sei un’appassionata dello stile tenniscore, non puoi assolutamente perderti questi look e accessori iconici.

