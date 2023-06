La ceretta araba fai da te è super delicata e adatta a tutte: come farla a casa

La ceretta araba è nata migliaia di anni fa e si basa su ingredienti completamente naturali. Ancora oggi è amatissima dalle donne, per riuscire ad ottenere una depilazione molto più delicata e meno dolorosa.

La ceretta araba fai da te è super delicata e adatta a tutte

La ceretta araba ha origini molto antiche. È nata migliaia di anni fa, ma ancora oggi è particolarmente amata, perché grazie all’uso di ingredienti completamente naturali, consente di ottenere una depilazione molto più delicata e meno dolorosa. Quella della ceretta araba è una ricetta molto semplice, ma anche molto precisa, e il rispetto delle dosi degli ingredienti è davvero fondamentale per una buona riuscita di questa tecnica di depilazione. La ricetta della ceretta araba Sokkar, prevede l’uso di zucchero, mille e limone, ed è in grado di depilare alla perfezione qualsiasi parte del corpo, lasciando la pelle liscia e vellutata per almeno 3 settimane.

La ricetta originale della ceretta araba è davvero molto antica. Secondo la leggenda, sembra che anche Cleopatra adottasse questa tecnica per ottenere una depilazione perfetta. Si tratta di una tecnica davvero molto delicata e di conseguenza perfetta per le donne con la pelle molto sensibile. Inoltre, è anche molto semplice da realizzare e anche low cost, visto che ci vogliono degli ingredienti molto semplici e accessibili a tutti. La ricetta della ceretta araba si può tranquillamente preparare a casa.

La ceretta araba è una tecnica di depilazione molto antica che, ancora oggi, risulta essere tra le più amate per chi sceglie la depilazione fai da te. Ci sono anche moltissimi centri estetici che utilizzano la tecnica della ceretta araba, chiamata anche Sokkar, ma bisogna sottolineare che la ricetta originale è così semplice che si può tranquillamente preparare a casa, con grande facilità. Prevede l’impiego di ingredienti facilmente reperibili e anche molto economici e assicura un risultato davvero eccellente sia per quanto riguarda la precisione che la durata. La pelle rimane liscia e morbida per 3 o 4 settimane.

Gli ingredienti che servono per preparare la ceretta araba sono:

1 bicchiere di zucchero;

1 bicchiere d’acqua;

1/2 limone;

1 cucchiaio di sale.

Prima di tutto bisogna versare l’acqua e lo zucchero in un pentolino antiaderente, per poi far bollire il tutto per qualche minuto fino ad ottenere il caramello, che deve diventare leggermente dorato. A questo punto, basta aggiungere il succo di limone e mescolare bene. Il preparato deve essere immerso nell’acqua fredda e fatto intiepidire, per poi lavorarlo bene fino ad ottenere una pallina. Per conservare la ceretta araba Sokkar basta riporre le palline già pronte in barattoli di vetro e tenerli al riparo da fonti di calore. Volendo i barattoli possono essere rivestiti di carta da forno per evitare di far attaccare la cera.

Le strisce in questo caso non servono, perché la depilazione avviene tramite la lavorazione della pallina con le mani. Si può stendere un po’ di borotalco nella zona da trattare per evitare che la cera si attacchi troppo alla pelle. Deve essere presa in piccole quantità e stesa con attenzione, per poi strapparla con un gesto deciso e rifarlo senza far passare troppo tempo. Le strisce possono essere usate come aiuto per la rimozione.