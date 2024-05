Mariana D’Amico è una delle protagoniste del programma televisivo “Casa a prima vista“. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Mariana D’Amico: chi è, età, professione, agenzia

Mariana D’Amico è una dei tre agenti immobiliari del seguitissimo programma tv su Real Time “Casa a prima vista“. Mariana ha 36 anni e da 16 lavora come agente immobiliare a Milano. Ha una agenzia in zona Porta Venezia. Il suo motto è “Non vendo solo immobili, ma soluzioni e opportunità.” Mariana è la fondatrice di Patrimoni Real Estate e ha vinto diverse edizioni di MLS Replat, ovvero quel riconoscimento destinato alla miglior agenzia del settore. Non si hanno molte notizie circa la sua vita. Nel corso di una intervista a Immobiliare.it, Mariana ha rilasciato le seguenti parole circa la sua professione: “quello immobiliare è un settore molto affascinante perché nelle case, luoghi in cui si trascorre la maggior parte del tempo, ci sono i sogni delle persone. Ho iniziato con mio marito a fare compravendite e così ho capito che anche vendere case era un’attività che mi piaceva molto.” Mariana ha rivelato che inizialmente ha utilizzato un piccolo negozio di proprietà sua e del marito per promuovere gli appartamenti, oltre a fare un corso di formazione con una rete in franchising. Dopo di che ha fondato la sua società che ormai gestisce da 15 anni. Per quanto riguarda la vita privata di Mariana D’Amico, la donna è sposata con Samy Beraha dal 26 giugno del 2010. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 84mila follower.

Mariana D’Amico, l’agente immobiliare di Casa a prima vista

Come abbiamo appena visto, Mariana D’Amico è una rinomata agente immobiliare che ha una sua agenzia a Milano, ed è anche una dei tre agenti immobiliari che operano su Milano del programma televisivo in onda su Real Time “Casa a prima vista”. Mariana era già molto nota come agente immobiliare, ma senza dubbio il programma ha aumentato ancora di più la sua notorietà. Gli altri due agenti immobiliari del programma tv che operano su Milano sono Ida Di Filippo e Gianluca Torre. Nel corso di una intervista a Gazzology su Radio Deejay, Mariana D’Amico ha parlato anche della situazione a Milano, città nota per i prezzi delle case e degli affitti molto alti: “Il settore è difficile, i prezzo a Milano sono alti già da un pò di anni. Le vendite si fanno ma più a rilento rispetto all’anno scorso, soprattutto con il rialzo dei tassi di interesse. Adesso si stanno già un pò riequilibrando e riabbassando, dalla primavera in poi.”. Alla domanda su quale sia stata la casa più costosa che ha venduto, la risposta di Mariana è stata un attico zona San Siro, 3 milioni e otto.

