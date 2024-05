Il detergente viso è fondamentale per preparare la pelle all'applicazione dei cosmetici e proteggerla. Scegliere un detergente delicato è fondamentale per la pelle sensibile.

Il detergente viso è il primo e più importante step della beauty routine quotidiana, poiché prepara la pelle all’applicazione dei prodotti cosmetici successivi e in generale all’esposizione esterna. A differenza di quanto si pensi, non è sufficiente lavare il viso con l’acqua o, peggio ancora, con la saponetta per le mani, ma è necessario utilizzare un detergente adatto, che pulisca la cute senza stressarla.

Questo discorso vale soprattutto per chi ha una pelle sensibile, che tende a irritarsi e arrossarsi a causa di prodotti aggressivi o di agenti esterni, come polveri sottili e smog.

In questo caso, per proteggere la propria cute bisogna cominciare proprio dalla skincare routine, utilizzando un detergente viso delicato, per donare alla pelle la giusta idratazione ed elasticità. Al detergente, poi, devono seguire anche altri prodotti appositamente formulati, nonché alcuni accorgimenti quotidiani per prendersi cura della pelle sensibile.

Perché usare un detergente viso delicato?

Quando si parla di pelle sensibile, si intende quella tipologia di pelle che, se esposta ad agenti irritanti, può essere soggetta a diverse reazioni, tra cui irritazioni, bruciori, pruriti o arrossamenti. Solitamente, i principali responsabili di un’eventuale reazione della pelle sono l’inquinamento dell’aria, l’esposizione ai raggi UV, gli sbalzi termici, lo stress, i tessuti sintetici, oltre a cosmetici e detergenti aggressivi.

Visto che non è possibile intervenire su fattori esterni come lo smog e gli stress termici, è necessario impegnarsi su quelli che possiamo controllare, soprattutto per quanto riguarda i prodotti che applichiamo sul viso. A questo proposito, l’uso di un detergente viso delicato è fondamentale non solo perché pulisce e purifica la pelle senza stressarla, ma serve anche a prepararla ai prodotti cosmetici che saranno applicati dopo, i quali dovranno comunque essere adatti alle pelli sensibili. Utilizzando un detergente delicato, noterai fin da subito i suoi benefici.

Come scegliere il detergente viso adatto a te

Per capire come scegliere il detergente viso giusto per la tua pelle, devi prendere in considerazione un elemento principale: gli ingredienti.

Per quanto riguarda la formulazione, i detergenti delicati per il viso si contraddistinguono dagli altri perché sono generalmente composti da ingredienti naturali e ad azione idratante e lenitiva, per esempio estratti di tiglio, di camomilla, aloe o acido ialuronico. Allo stesso tempo, tra gli attivi non devono comparire profumi, metalli pesanti, paraffine, parabeni o elementi che tendono a seccare.

Da alcuni anni, sono sempre di più le aziende di cosmetici che si impegnano per realizzare dei prodotti adatti alle esigenze di tutti i tipi di pelle. Ne è un esempio il brand Cosmetici Magistrali che propone una vasta gamma di detergenti per il viso, ideali per tutti i tipi di pelle.