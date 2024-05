Claudia Gerini è una note attrice italiana. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Claudia Gerini: età, altezza, figlie

Claudia Gerini è una nota attrice italiana. E’ nata a Roma il 18 dicembre del 1971, ha quindi 52 anni, è del segno zodiacale del Sagittario ed è alta un metro e sessantotto centimetri. Quando aveva 13 anni, Claudia ha vinto il concorso per Miss Teenager, con Gianni Boncompagni alla giuria. Nei primi anni Ottanta ha cominciato ad apparire in alcuni spot televisivi e nel 1987 ha preso parte al film “Roba da ricchi” nel ruolo della figlia di Lino Banfi. Da lì è cominciata la carriera di Claudia Gerini che, nel corso degli anni, abbiamo visto recitare in tantissimi film e serie televisive, quali per esempio: “Fuochi d’artificio”, “Sotto il sole della Toscana”, “Grande, grosso e… Verdone”, “Una famiglia perfetta”, “A casa tutti bene”, “Lasciarsi un giorno a Roma”, “Così fa tutte”, “Suburra – La serie” e “L’ispettore Coliandro.” Per quanto invece riguarda la vita privata di Claudia Gerini, l’attrice è stata sposata per due anni con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli. Dalla loro unione è nata Rosa nel 2004. Nel 2009 è nata Linda, figlia della relazione con il cantante dei Tiromancino, Federico Zampaglione. La loro relazione è durata dal 2004 al 2016. Oggi Claudia Gerini è fidanzata con Riccardo Sangiuliano, uomo lontano dal mondo dello spettacolo. Se volete saperne di più su Claudia Gerini la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 2 milioni di follower.

Claudia Gerini, chi è il nuovo compagno?

Come abbiamo appena visto, Claudia Gerini è stata per oltre dieci anni la compagna del frontman dei Tiromancino, Federico Zampiglione. L’attrice romana sembra ora aver ritrovato nuovamente il sorriso in amore, accanto a Riccardo Sangiuliano. Non è un uomo vicino al mondo dello spettacolo, Riccardo ha conseguito una laurea in Finanza Aziendale presso l’Università LUISS, per poi conseguire un master in Value Investing presso la Columbia University a New York. Sangiuliano ha lavorato anche in Svizzera, fino ad arrivare a ricoprire l’incarico di Institutional Client per Banca Generali. Nel mondo del gossip il nome di Riccardo Sangiuliano in realtà non è nuovo, l’uomo infatti è stato legato a Nathaly Caldonazzo, i due si sono sposati e nel 2004 hanno avuto una figlia, Mia. Claudia Gerini, nel corso di una intervista al Corriere della Sera, ha parlato del suo rapporto con Riccardo Sangiuliano. Ecco le sue parole: “l’avevo conosciuto tanti anni fa, poi ci siamo rivisti a una festa. Quella sera, abbiamo ballato moltissimo. Questa cosa mi è piaciuta. Uscivo da due anni passati per la prima volta da sola e con lui mi è tornata la voglia di condividere. Per me, la coppia, è qualcosa di allegro in cui si chiacchiera, ci si diverte, si fanno cose insieme e in cui, soprattutto, anche per piacere all’altro, cerchi di continuo di tirare fuori il meglio di te.”

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chi è Mariana D’Amico: età, agenzia, professione

Chi è Valerio Pastore, il fidanzato di Alessandra Amoroso: età, carriera