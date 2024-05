Ringiovanire le mani: i consigli e rimedi

Le mani sono il biglietto da visita con cui si presenta agli altri. A causa del tempo che passa e di alcune macchie o linee d’espressione risentono di un invecchiamento o segni dell’età. Per ringiovanire le mani bisogna prendersene cura con abitudini e pratiche adatte per una pelle liscia, morbida ed elastica. Vediamo i prodotti da usare e come fare.

Ringiovanire le mani

Con il passare del tempo e l’età che avanza, non solo il fisico, ma anche la pelle del viso, le rughe intorno agli occhi, le linee di espressione e le borse sono alcuni dei segni. Le mani, forse anche per la poca attenzione riservata, tendono a invecchiare e risentire del tempo che passa. Ringiovanire le mani è possibile con i giusti metodi.

prendersi cura delle proprie mani è fondamentale e lo si può fare con trattamenti che siano specifici e consigli mirati a tale scopo. Le mani, proprio come la pelle del viso, vanno incontro a invecchiamento e perdita di tonicità. Cominciano a comparire sul dorso o il palmo delle macchie scure note come senili o lentigo solari.

La pelle delle mani, soprattutto se soggetta all’esposizione del sole, comincia ad avere un colorito scuro. L’invecchiamento delle mani è dovuto a diversi fattori, tra cui il sole, ma anche le condizioni atmosferiche come il vento o la neve. Per ringiovanire le mani bisogna optare per metodi adeguati e sufficienti a fornire una migliore elasticità.

Ringiovanire le mani: passaggi

Dal momento che le mani, molto più del viso, rivelano l’età di una persona, è necessario prendersene cura. Per ringiovanire le mani e quindi evitare fastidiosi inestetismi è consigliabile attuare e adottare delle pratiche e tecniche mirate. Ci sono delle buone abitudini come l’handcare o la manicure che sicuramente aiutano.

Per l’handcare, quindi la cura delle mani, bisogna optare per un prodotto che rispetti il pH fisiologico della pelle. Si consiglia di usare acqua tiepida per lavarle in modo da rimuovere patogeni e germi. La fase di asciugatura è altrettanto importante e fondamentale proprio perché aiuta a mantenere la pelle liscia e morbida delle mani.

Per ringiovanire le mani si consiglia l’uso della crema idratante che va a nutrire la pelle in profondità. Una buona crema deve essere a base di sostanze e di nutrienti come antiossidanti, glicerina e oli naturali come l’olio di cocco, di argan o anche di avocado. La crema solare da applicare ogni giorno protegge la pelle dai raggi del sole.

La manicure è un altro passaggio importante. Bisogna limare le unghie ed eliminare le pellicine o le cuticole con strumenti specifici come il bastoncino di ciliegia o un olio specifico. Non bisogna poi dimenticare lo smalto da scegliere in toni neutri o pastello come il rosa per la primavera oppure il blu e l’arancione per la stagione estiva.

Ringiovanire le mani: prodotti Amazon

Si tratta di prodotti e formule adatte per la pelle delle mani da comprare con offerte sul sito di Amazon dove si visualizzano le caratteristiche e dettagli del prodotto. Qui sotto le tre formule indicate per ringiovanire le mani e per avere una pelle liscia.

1)Grown Alchemist crema mani

Una crema per le mani a base di elementi naturali come la buccia d’arancia e la vaniglia che ha il compito di ammorbidire e lenire le mani che sono screpolate o danneggiate. Un trattamento prezioso che dona una pelle delle mani liscia e morbida.

2)Mediheal maschera per le mani Theraffin

Una maschera per le mani dalle proprietà idratanti ed emollienti che rende le mani più morbide. Adatta per chi ha la pelle delle mani rugosa e secca. a base di ingredienti naturali che migliorano l’elasticità della pelle. Basta applicare la maschera per poi rimuoverla dopo 20 minuti.

3)Vaseline crema per le mani

Un prodotto per ringiovanire la pelle delle mani secca e invecchiata. In circa tre settimane permette di ottenere ottimi risultati. Una crema per le mani a base di vaselina che si assorbe rapidamente e non risulta essere grassa o untuosa. Adatta per le pelli mature.

Oltre alle formule indicate anche le migliori creme per ringiovanire le mani.