Se hai i capelli rossi e desideri mantenere il colore sempre al massimo, sei nel posto giusto. In questo articolo, scopriamo insieme suggerimenti, consigli e trucchetti per preservare l’intensità e la lucentezza della tua chioma.

Come mantenere (perfettamente) il colore dei capelli rossi

Chi fa la tinta rossa sa bene che l’intensità del colore tende a spegnersi nel tempo, diventando giallo-arancione, e rovinando quella magnifica tonalità vibrante. Questo fenomeno si verifica a causa di diversi fattori, tra cui l’esposizione al sole, al cloro, all’utilizzo di prodotti non adatti, all’accumulo di impurità, ed inevitabilmente al processo di decolorazione. Dover fare spesso la tinta per mantenere il colore acceso però, oltre ad essere dispendioso è anche molto dannoso per i capelli, che continueranno ad indebolirsi e “bruciarsi”. Si sa, resistere al fascino dei capelli rossi è difficile, ma non temere: l’importante è conoscere i giusti accorgimenti per mantenere il colore perfettamente e preservare la salute della tua chioma.

Come mantenere il colore dei capelli rossi: cura e manutenzione

Quando si tratta di prendersi cura dei capelli rossi, infatti, è importante utilizzare prodotti specifici per mantenere il colore senza danneggiare la chioma. Inizia con uno shampoo e un balsamo appositamente formulati per capelli rossi. Questi prodotti sono progettati per mantenere l’intensità del colore mentre nutrono la chioma. Dopo lo shampoo e il balsamo, opta per un risciacquo con acqua fredda per sigillare la cuticole dei capelli e mantenere il colore intenso e luminoso. Per mantenerli sani e lucenti, inoltre, è fondamentale utilizzare maschere e trattamenti idratanti. Se utilizzi strumenti termici per lo styling come asciugacapelli, piastra o arricciacapelli, è necessario utilizzare un prodotto protettivo per evitare di danneggiare la salute dei capelli. Un trucchetto semplice e veloce per ravvivare il colore senza dover ricorrere necessariamente ad un’altra tinta è utilizzare l’henné, una polvere colorante di origine naturale. Basta scioglierla in acqua, creare una pastella e applicarla sui capelli. Lascia agire per il tempo consigliato e ti conferirà immediata lucentezza alla chioma. Infine, ricorda di tagliare regolarmente le punte per evitare che il colore si disperda sulle aree danneggiate. Un taglio regolare può contribuire a preservare l’integrità del colore e la vitalità dei capelli rossi. Con questi piccoli consigli, potrai godere a lungo della bellezza e della brillantezza dei capelli rossi. Provare per credere!

