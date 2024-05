Piedi per l’estate: come prepararli per la spiaggia

I piedi per l'estate si curano e trattano con rimedi e formule adeguate per prepararli alla stagione della sabbia e del mare.

Mancano pochi mesi alla stagione estiva e poi sarà tempo di indossare calzature aperte quali sandali o décolleté. Per indossare al meglio queste calzature è necessario curare e trattare la pelle secca dei piedi con metodi adatti. Scopriamo, nei paragrafi a seguire, quali sono queste soluzioni e come fare per una pelle maggiormente morbida e idratata.

Piedi per l’estate

Con la primavera e le belle giornate appena iniziate, nasce e cresce in molte donne il desiderio di indossare scarpe aperte quali sandali e infradito. Per indossarle nei modi migliori, è fondamentale che i piedi siano curati per la stagione estiva. In questo modo è possibile avere un’immagine migliore di sé e del proprio fisico.

Le calzature chiuse come sneakers o stivali sicuramente non hanno contribuito al benessere dei piedi, anzi.

L’uso di queste calzature ha sicuramente portato ad avere la pelle dei piedi particolarmente secca e screpolata rendendoli così poco presentabili. Per questa ragione, è bene optare per una pedicure adeguata.

Prendersi cura dei piedi è un altro aspetto fondamentale della propria routine di bellezza dal momento che contribuisce ad avere un aspetto maggiormente gradevole. Curare questo lato aiuta sicuramente a ottenere maggiori risultati e benefici. Una volta curati i propri piedi con i dovuti strumenti, è anche possibile applicare lo smalto in base alle tendenze del momento.

Piedi per l’estate: trattamenti

Dal momento che sono tantissime le donne che sono attente alla propria immagine, la cura dei piedi per l’estate è essenziale anche per indossare le calzature adeguate. Oltre alle soluzioni e ai prodotti come creme indicate, si possono applicare anche trattamenti e rimedi validi da preparare in casa che possono essere un sicuro sollievo.

Le screpolature e la pelle secca sono sicuramente una delle cause dell’uso di calzature che si sono indossate durante la stagione invernale. Per esempio è possibile optare per prodotti naturali come una crema a base di banana che rende la pelle maggiormente morbida e quindi idratata. Si consiglia di prendere le banane e schiacciarle lasciando agire sui piedi per almeno 20 minuti.

Il miele è un’altra soluzione a base naturale molto indicata che rende l’epidermide morbida dalle proprietà e dai benefici emollienti. In tal caso basta un cucchiaino di miele nell’acqua calda per poi fare il pediluvio di una ventina di minuti. Uno strumento come la pietra pomice è altrettanto adatto per esfoliare le cellule morte ed eliminarle dalla pelle dei piedi.

Si possono però creare una serie di impacchi a base di rimedi naturali come farina di riso, miele e aceto di mele. L’impacco a base di oli vegetali come quello di mandorle o di olio d’oliva permette sicuramente di ottenere una pelle idratata, fresca e morbida.

Piedi per l’estate Amazon

Qui sotto una classifica con la descrizione di ogni prodotto per prendersi cura dei piedi grazie a formule e creme adeguate.

1)1000 pcs cerotti detox piedi principi attivi naturali detox per piedi

Sono cerotti a base naturale dalle proprietà detossinanti che non irritano e risultano facili da usare. Sono dei cuscinetti usa e getta da tenere per almeno 6-8 ore che rimuovono le tossine e le cellule morte. Aiutano il corpo e la mente a rilassarsi, ma anche a perdere peso.

2)Medisana FS 883 pediluvio riflessologia piacevole

Un dispositivo massaggiante che aiuta a fare il pediluvio in modo piacevole e rinfrescante. Mantiene l’acqua alla giusta temperatura massaggiando i piedi. Dispone di piedini antiscivolo in modo da non scappare e scivolare.

3)Poderm piedi molto secchi e danneggiati

Un siero che ripara e protegge la pelle secca dei piedi. Nutre i piedi secchi per almeno 24 ore dando morbidezza e freschezza, oltre a levigare le rugosità. Un siero che lascia una pelle setosa senza profumo e conservanti. Basta applicare il siero sui piedi per poi massaggiare delicatamente.

Oltre a curare i piedi non manca anche lo smalto da abbinare.