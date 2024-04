Quando si tratta di moda, le celebrità ci hanno abituato ad essere sempre un passo avanti… ed i capelli non fanno eccezione! Dalla maxi frangia di Rihanna al blunt bob di Megan Fox, scopriamo insieme tutti gli hairstyle più hot del momento.

Tendenze capelli 2024, dalla maxi frangia di Rihanna al blunt bob di Megan Fox

Iniziamo da Rihanna, icona di stile e regina di bellezza, non ha mai paura di osare quando si tratta dei suoi capelli. Abbiamo visto acconciature estremamente corte e splendide chiome voluminose, entrambe meravigliose su di lei. Rihanna è senza dubbio la cantante dai mille hair look, una vera e propria trasformista in fatto di capelli. In occasione dell’evento londinese Fenty x Puma, ha stupito tutti con una chioma bionda extra liscia e lunghissima, abbinata a una maxi frangia. Passiamo a Megan Fox, nota per la sua bellezza mozzafiato e il suo stile impeccabile. L’attrice ha detto addio alla sua lunga chioma per uno dei tagli più desiderati del momento: il blunt bob, un caschetto tagliato sotto il mento con riga laterale. A dare un tocco di unicità al suo look, sono senza dubbio le radici nere a contrasto con l’azzurro luminoso delle lunghezze.

Tendenze capelli 2024, tutte le celebs che hanno deciso di darci un taglio

Anche Federica Pellegrini ha deciso di dare una scossa al suo look con un pixie cut. Un look giovanile e sbarazzino che conferisce alla campionessa italiana un’aria fresca e moderna. Non poteva mancare Zendaya, sempre al passo con le ultime tendenze. La giovane e talentuosa attrice ha dato una bella sforbiciata alla sua lunga cascata di ricci per scolpire un bob caramello , nuance che illumina il suo viso e mette in risalto il suo meraviglioso incarnato. Tra le sfumature più richieste di questa stagione troviamo quella scelta da Hailey Bieber, un castano scuro e profondo con un sottotono marrone così intenso da tendere quasi al nero. Insomma, le celebs ci dimostrano che cambiare look capelli può essere una scelta audace e divertente, in grado di rivoluzionare completamente il nostro stile. E voi, che aspettate a dare una svolta alla vostra chioma? Non abbiate paura di osare, seguite con coraggio l’esempio delle star e sperimentate con un nuovo look!

