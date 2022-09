Il corteggiatore di Uomini e Donne, Armando Incarnato, sa come stupire con i suoi look sempre ricercati. Il taglio di capelli candido non fa eccezione.

Chi segue con una certa frequenza la trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, non ha potuto fare a meno di notare che i look del corteggiatore Armando Incarnato sanno sempre stupire, così come il look dei capelli che l’uomo cambia frequentemente.

Ed è proprio riguardo alla capigliatura che Incarnato ha deciso di osare. il volto di Uomini e Donne, ha pubblicato nelle scorse ore una foto nella quale appare con una capigliatura completamente bianca. Una scelta stilistica inedita che non è passata inosservata.

Armando Incarnato cambia colore di capelli e sceglie di osare

Lo scatto è stato condiviso dallo stesso corteggiatore sul profilo di Instagram (privato). Nonostante tutto è diventata nel giro di poco tempo virale, tanto da divenire oggetto di discussione.

A saltare tuttavia subito all’occhio è il gioco di contrasti che il corteggiatore ha scelto di mostrare. I capelli ora bianchissimi, sono stati infatti lasciati molto corti. La barba è stata invece lasciata scura. Una scelta coraggiosa che tuttavia paga benissimo.

Le reazioni degli utenti

Sono stati in molti gli utenti che con dei commenti più o meno critici hanno detto la loro sul nuovo taglio di look del corteggiatore.

“Ho visto tutto nella vita, poi ho visto questo”, ha scritto un utente.

Il volto di Uomini e Donne qualche tempo fa, su Instagram aveva parlato a proposito del cambio di capelli frequente: “È semplice, quando uno vuole stare per ca..i suoi e non vuole essere riconosciuto, ogni 7/8 cambia colore ai capelli. Come una volta facevano quelli là che andavano dai chirurghi per non farsi riconoscere. Io cambio colore dei capelli e ma sò forte eh!”.