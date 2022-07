Armando Incarnato si è sfogato via social per le critiche a lui rivolte.

Di recente Armando Incarnato è stato protagonista di alcune critiche via social, e lui stesso ha deciso di replicare con uno sfogo su Instagram.

Armando Incarnato: le critiche sui social

Come altri personaggi tv prima di lui anche Armando Incarnato ha subito numerose critiche sui social e, in queste ore, il cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di replicare personalmente contro i suoi detrattori.

“Vi sentite in diritto di giudicare, offendere, minacciare e addirittura agururare la morte, di sentenziare sui figli, sulla famiglia e su tutto quello che ho. Il fatto che io sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo. Vergognatevi falliti del c***o! Ps: Ma chi ca**o siete!”, ha tuonato furioso sui soical.

In tanti, tra fan, amici e colleghi hanno mostrato la loro solidarietà a Armando e sperano di saperne presto di più.

Lo sfogo di Ida Platano

Proprio in queste ore anche un altro volto di Uomini e Donne ha affidato ai social un suo sfogo: si dà il caso infatti che Ida Platano abbia addirittura minacciato d’intraprendere azioni legali contro chi ha insultato suo figlio. “Ma io vi vengo a dire come dovete crescere i vostri figli? Secondo me vi dovete educare voi. Ma da come educare mio figlio, me lo cresco nel mio modo, sarà giusto, sbagliato, conseguenze mie.

Basta! Bloccherò, denuncerò, farò la qualsiasi cosa quando toccate mio figlio, per il resto non comment” ha proseguito la Platano per poi concludere: “Ho notato anche questa cosa, che mi scrivete verso le cinque, le sette del mattino, piuttosto che scrivere a me fate l’amore!”, ha tuonato lei via social.