Chiara Ferragni in rosso: tutti i dettagli sul look audace e sensuale per il suo party di compleanno.

Tanti auguri Chiara Ferragni! Ieri, martedì 7 maggio, l’influencer e imprenditrice digitale ha spento 37 candeline. In occasione del suo compleanno, ha indossato uno straordinario look rosso audace e sensuale.

Chiara Ferragni, il look rosso per il party di compleanno

Nonostante il periodo difficile che sta affrontando, tra le accuse di falsa beneficienza e la sua separazione da Fedez, Chiara Ferragni ha deciso di festeggiare il suo compleanno in grande stile. E non ha badato a spese!

I suoi festeggiamenti sono iniziati in anticipo qualche giorno fa a Los Angeles insieme ai suoi amici più stretti. Il mattino del suo compleanno, ha spento le candeline insieme ai suoi due figli, Leone e Vittoria. A pranzo è stata con le sue sorelle e nel pomeriggio ha partecipato ad una piccola festa insieme ai suoi colleghi. Ma il momento più atteso è arrivato la sera, quando ha festeggiato con tutti i suoi amici al Bar Rumore di Milano in Corso Vittoria, un locale famosissimo per i suoi drink e ispirato alla leggendario Raffaella Carrà. Di Fedez alla festa nessuna traccia, i due non si seguono neanche più sui social. Durante il party di compleanno, Chiara Ferragni è apparsa radiosa e sorridente. I momenti difficili sono ormai un lontano ricordo, almeno per un giorno. L’imprenditrice ha deciso di regalarsi una giornata all’insegna della felicità e della spensieratezza, circondata dall’affetto delle persone a lei care.

Chiara Ferragni in rosso per il suo compleanno: tutti i dettagli sul look

Per un’occasione tanto speciale come il suo compleanno, Chiara Ferragni non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue. Ha sfoggiato un meraviglioso abito audace e sensuale. Si tratta di un modello sinuoso e fasciante in raso rosso, caratterizzato da un vertiginoso spacco laterale, dei cut-out sui fianchi e delle particolari rose sul seno. Ai piedi ha indossato dei tacchi a spillo neri con cinturino. Ha impreziosito il look con una cascata di gioielli scintillanti, tra cui l’anello con la pantera al posto della fede nuziale. Chiara Ferragni ha poi optato per uno chignon morbido con due ciocche lasciate libere ad incorniciare il volto, un’acconciatura elegante e sofisticata. Trucco semplice ma d’impatto: incarnato luminoso, labbra nude e smokey eyes intenso sui toni del grigio e del nero. Che sia per un evento, una passeggiata in città o un incontro lavorativo, l’imprenditrice digitale conferma sempre il suo status di icona di stile.

