Secondo indiscrezioni Armando Incarnato potrebbe lasciare Uomini e Donne per approdare all’Isola dei Famsoi 2022, al via da fine marzo.

In rete sta diventando sempre più insistente un rumor secondo cui Armando Incarnato diventerà concorrente dell’Isola dei Famosi 2022.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti si chiedono se lo storico volto di Uomini e Donne lascerà davvero al dating show per prendere parte al reality dei naufraghi (che, anche questa volta, dovrebbe essere condotto da Ilary Blasi).

Armando Incarnato è recentemente finito al centro del gossip anche per il rapporto con la sua ex, Janet, con cui – secondo i rumor in circolazione – avrebbe continuato a frequentarsi al di fuori del programma.

Anche in questo caso sulla vicenda non sono emerse ulteriori conferme e in tanti si chiedono quale sia la verità sulla vicenda.

Armando Incarnato: la figlia

Armando Incarnato ha una figlia, Michelle, nata da una sua passata unione sentimentale. “Ci sono due persone a cui devo delle scuse: la madre di mia figlia e mia figlia. Ho tolto tanto alla loro vita con gli errori che ho fatto”, ha dichiarato, e ancora: “Il mio passato sentimentale è fatto di trent’anni di storie d’amore lunghe, importanti e intense”.

Oggi Armando Incarnato avrebbe uno splendido rapporto con sua figlia Michelle e in tanti si domandano sé, durante la sua eventuale partecipazione all’Isola dei Famosi, emergeranno nuovi dettagli in merito al legame tra i due. Armando INcncarnato al momento sembra lontano dal trovare una stabilità sentimentale e forse l’Isola dei Famosi potrebbe rappresentare per lui una nuova importante occasione per mettersi alla prova (sia lavorativamnete che dal punto di vista sentimentale). La questione riceverà presto conferme da parte del celebre cavaliere? In tanti tra i suoi fan sperano proprio di sì.