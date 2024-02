Gli asili nido svolgono un ruolo cruciale nella società, fornendo non solo assistenza e cura ai bambini durante le prime fasi della loro vita, attraverso la creazione di un ambiente sicuro e stimolante, ma anche mediante una vasta gamma di servizi di welfare per i genitori, così da promuovere il benessere generale delle famiglie, offrendo una flessibilità degli orari, supporto genitoriale, iniziative sociali e culturali, progetti speciali e creazione di asili nido aziendali.

La presenza di tali opportunità è fondamentale per rispondere alle esigenze e alle sfide delle famiglie moderne, consentendo ai genitori di conciliare meglio il lavoro e il tempo libero, garantendo un supporto emotivo e pratico e assicurando che i bambini crescano nel migliore dei modi sia all’interno delle strutture dedicate all’infanzia sia nel contesto casalingo.

A comprendere pienamente questa necessità, troviamo Esperia Crescere Insieme, azienda leader del settore dell’educazione infantile da oltre 30 anni, che parallelamente a programmi pedagogici d’eccellenza, è divenuta un punto di riferimento per i servizi di welfare dedicati alle famiglie e alle aziende che intendono migliorare il benessere dei propri dipendenti.

I programmi educativi di Crescere Insieme

Uno dei punti di forza dagli asili nido di Crescere Insieme è certamente la cura e l’istruzione di qualità offerte ai bambini, grazie alla presenza di programmi pedagogici completi e a metodologie educative all’avanguardia, forniti in un ambiente strutturato e stimolante da uno staff di educatori professionali e altamente formato. In questo modo, Crescere Insieme è in grado di garantire lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo dei bambini, occupandosi delle esigenze individuali di ciascun partecipante, offrendo attività d’apprendimento coinvolgenti e al passo con la società odierna, giochi interattivi, momenti di riposo e pasti equilibrati.

Attraverso questo approccio armonico e olistico, il bambino è in grado di crescere in modo creativo e in totale serenità, arricchendo tutti gli aspetti del suo essere, sviluppando le sue competenze, migliorando anche la sua autonomia e la capacità di comprendere pienamente il mondo che lo circonda. In questo modo, si offre anche alle famiglie la tranquillità di sapere che i loro figli sono in buone mani durante la giornata lavorativa, contando su un concreto sostegno quotidiano e qualificato sotto tutti i punti di vista.

Come accennato, i programmi educativi dell’azienda seguono le esigenze odierne e, per questo, Crescere Insieme pone grande attenzione su percorsi caratterizzati dal bilinguismo, dall’apprendimento delle materie STEAM, dall’outdoor education e dai vari laboratori specifici, da quelli relativi alla psicomotricità ad altri dedicati all’arte, come la fotografia e il teatro.

La flessibilità degli orari

Tra i servizi di welfare offerti da Crescere Insieme più apprezzati dalle famiglie troviamo la flessibilità degli orari, particolarmente utile per i genitori che hanno orari di lavoro mutevoli o che lavorano a turni, consentendo loro di conciliare meglio le loro responsabilità professionali con quelle familiari e riducendo in questo modo lo stress e l’ansia delle mamme e dei papà, consentendogli di concentrarsi meglio sulle proprie attività, evitando il baby sitting o la richiesta di aiuto dei nonni, con la certezza che il bambino sia costantemente seguito e accudito in un ambiente qualificato.

Un’opportunità che migliora la work-life balance dei genitori e che porta a un benessere generale per tutta la famiglia.

Il supporto alle Famiglie

Come accennato in precedenza, la mission di Crescere Insieme non è unicamente orientata al benessere dei bambini ma anche dei genitori. Negli asili nido gestiti dall’azienda, infatti, vengono costantemente poste in essere attività che rappresentano un valido e indispensabile supporto alle famiglie, attraverso l’organizzazione di incontri periodici per informarle sullo sviluppo dei bambini, delle loro esigenze e delle strategie educative. A questo si aggiungono consulenze sulla genitorialità, creazione di chat di gruppo, sessioni informative e workshop per offrire alle mamme e i papà i migliori consigli e strumenti per poter gestire al meglio la crescita dei figli e le innumerevoli situazioni che possono insorgere non solo nei primi anni di vita, aiutandoli ad affrontare nel migliore dei modi le sfide quotidiane, sapendo di poter contare sempre su un prezioso alleato e su un ambiente di sostegno professionale.

Le iniziative Sociali e Culturali

Oltre ai succitati programmi educativi d’eccellenza, Crescere Insieme organizza costantemente iniziative di carattere sociale e culturale che coinvolgono sia i bambini che le loro famiglie. Tra queste possiamo citare attività extrascolastiche come laboratori di cucina, di teatro, di musica e artistici, così come il gioco all’aperto, le gite e le visite a musei o parchi naturali. A questo si aggiungono, eventi a tema, spettacoli musical e progetti di edutainment.

In questo modo si stimola l’interesse dei bambini per diverse forme di espressione artistica e culturale, nonché l’inclusione sociale, lo spirito di collaborazione e l’interazione con altri bambini e famiglie. Partecipare a queste momenti può arricchire l’esperienza dei bambini, sviluppare le loro capacità creative e favorire la loro consapevolezza e, parallelamente, si rafforza il loro rapporto con le mamme e i papà, il livello di empatia e complicità, con risvolti positivi per l’intero nucleo familiare.

Le attività estive

Proprio per aumentare ulteriormente la vicinanza alle esigenze familiari, Crescere Insieme programma da sempre attività che rappresentano una prosecuzione di quanto offerto all’interno degli asili nidi, soprattutto in quei periodi dell’anno in cui solitamente le strutture sono chiuse, come d’estate, consentendo di poter gestire il tempo libero dei bambini nel migliore dei modi.

Ogni anno, infatti, l’azienda organizza centri estivi e soggiorni di altissima qualità, portati avanti da educatori professionali e in location d’eccellenza, durante i quali i figlio possono trascorrere le giornate in un ambiente sicuro, svolgendo attività divertenti, stimolanti e allo stesso tempo propedeutiche alla loro crescita sia cognitiva, che relazionale ed emotiva.

Gli asili nido aziendali di Crescere Insieme

Negli ultimi anni, sempre più aziende hanno riconosciuto l’importanza di fornire servizi di assistenza all’infanzia ai propri dipendenti attraverso la creazione di asili nido aziendali, strutture gestite direttamente dalle aziende o in collaborazione con società, come per l’appunto Crescere Insieme, che offrono quest’opportunità mettendo a disposizione la propria esperienza e competenza nel settore.

Gli asili nido aziendali di Crescere Insieme, infatti, consentono ai dipendenti di gestire meglio la propria vita lavorativa e di migliorare la work-life balance, riducendo le difficoltà legate alla ricerca di servizi per l’infanzia affidabili per i propri figli, sentendosi allo stesso tempo supportati e valorizzati dall’azienda, il che può portare a un aumento della soddisfazione professionale, a una maggiore fedeltà aziendale e quindi a una migliore produttività e concentrazione.

Un altro punto fondamentale riguarda la preoccupazione per la cura dei figli, che può rappresentare una significativa fonte di stress per i lavoratori. Attraverso strutture aziendali dedicate all’infanzia i genitori potranno contare su un ambiente sicuro e di qualità per i bambini e orari flessibili, e lavorare con maggiore tranquillità, sapendo che i loro figli sono nelle vicinanze, in posti sempre accessibili e ben curati, evitando spostamenti, spesso anche rilevanti, o richiedere permessi, nel caso dovessero emergere delle problematiche di varia natura durante l’orario scolastico.

L’offerta di asili nido aziendali, inoltre, rappresenta un beneficio altamente apprezzato dai dipendenti e può essere un fattore determinante nella scelta di un’azienda, che acquisiscono un vantaggio competitivo nell’attrarre e trattenere talenti, oltre a potenziare la propria reputazione e a dimostrare l’impegno verso il benessere del capitale umano e delle loro famiglie. In particolare, attraverso l’organizzazione di queste strutture, si evidenzia una particolare attenzione nei confronti di alcune categorie, come le donne, che in questo modo potranno dedicarsi alla loro crescita professionale e gestire al meglio eventuali gravidanze e il relativo ritorno dalla maternità, sostenendo concretamente la parità di genere.