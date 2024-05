Met Gala 2024: i migliori look delle celebrità sul red carpet

E’ finalmente tornato l’appuntamento con l’evento fashion più glamour e atteso dell’anno: il Met Gala 2024. Scopriamo insieme tutti i migliori look delle celebrità sul red carpet.

Met Gala 2024: i migliori look della serata

Il Met Gala è una serata di gala organizzata per raccogliere fondi a favore del Costume Institute, la sezione dedicata alla moda del celebre Metropolitan Museum of Art di New York. Gli ospiti dell’evento sfoggiano incredibili creazioni d’alta moda, seguendo un tema diverso ogni anno in base alla mostra in corso al museo. L’edizione 2024, tenutasi lunedì 6 maggio, ha visto le celebrità brillare in un tripudio di stile primaverile, immergendosi nel suggestivo tema de The Garden of Time, in onore della nuova mostra del Costume Institute, Sleeping Beauties: Reawakening Fashion. Tra la magia dell’atmosfera floreale e il richiamo alla natura, scopriamo insieme i migliori look delle celebrità sul red carpet:

Anna Wintour L’iconica Anna Wintour ha indossato un abito realizzato appositamente per lei dal brand Loewe. Un modello semplice, ampio e bianco. Ha poi abbinato un coat dress nero impreziosito da ricami floreali vivaci.

Zendaya Zendaya non delude mai: quando si tratta di seguire un tema, lei riesce perfettamente. La giovane e talentuosa attrice ha indossato un abito blu notte monospalla, arricchito da un bustier verde bosco. Il colore verde è ripreso anche dalle applicazioni sul vestito, ispirate alla natura. Questa creazione è una reinterpretazione di un look Dior della stagione 1999.

Jennifer LopezFemminile e seducente come sempre, Jennifer Lopez ha sfoggiato una creazione su misura di Schiaparelli. Il meraviglioso abito gioiello è caratterizzato da una scollatura dal design strutturato che richiama la natura.

Gigi HadidGigi Hadid si è affidata a Thom Browne per un abito bianco tutto rouches con una coda ampia e voluminosa, impreziosita da foglie verde e delicati fiori gialli.

Emily Ratajkowsky Emily Ratajkowsky ha osato con un abito a rete ricamato con strascico. Una creazione vintage dei primi anni duemila di Atelier Versace, audace e trasparente, che lascia intravedere tutto il corpo.

Lana Del ReyIndimenticabile la cantante Lana Del Rey con un look incredibile creato da Alexander McQueen. Un abito romantico e raffinato che la fa sembrare una vera e propria creatura della foresta.

Demi MooreTra le più ammirate sul red carpet troviamo anche la cantante e produttrice cinematografica Demi Moore, con il suo abito floreale e scultoreo realizzato da Harris Reed.

Cynthia ErivoConcludiamo la nostra lista dei migliori look delle celebrità sul red carpet con Cynthia Erivo. L’attrice britannica ha sfoggiato un elegante completo nero composto da giacca crop top e gonna completamente ricoperto di petali rosa.

