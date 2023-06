The Witcher sta per tornare su Netflix con la sua terza stagione. Un’uscita davvero molto attesa da parte dei fan, tenendo conto dello straordinario successo ottenuto dalla serie tv fantasy. Scopriamo insieme la trama della nuova stagione e le anticipazioni.

The Witcher stagione 3 arriva su Netflix: la trama

The Witcher ha ottenuto un successo davvero incredibile. Oltre al rinnovo dello show, che è arrivato alla sua terza stagione, è pronto ad espandersi con nuovi progetti, come lo spin-off The Witcher: Blood Origin e il lungometraggio animato The Witcher: Nightmare of the Wolf. La terza stagione uscirà in due date diverse. I primi cinque episodi usciranno il 29 giugno 2023, mentre per gli ultimi tre episodi bisognerà aspettare il 27 luglio 2023. Durante l’evento Tudum, Netflix ha rilasciato una nuova clip della terza stagione, che ha incantato i fan della serie tv. Dopo i tanti annunci dell’inizio delle riprese, del ritorno del cast sul set e della conclusione delle riprese, è ufficialmente arrivato il momento per tutti i fan di lasciarsi incantare dal continuo di questa storia così seguita e amata. La divisione in due volumi riuscirà a tenere i fan ancora un po’ sulle spine, ma per il momento il primo appuntamento con la terza stagione di The Witcher è per il 29 giugno 2023, con i primi cinque imperdibili episodi.

La seconda stagione di The Witcher si è conclusa con Geralt, Ciri e Yennefer finalmente riuniti e pronti a combattere la minaccia che incombe su tutto il Continente. Voleth Meir era qui sin dalla congiunzione, ma credevano appartenesse a un’altra sfera. I monoliti che Ciri distrugge, da cui scaturiscono nuovi mostri ogni volta che Ciri urla, si rivelano dei passaggi verso le altre sfere. Voleth Meir voleva Ciri per poter tornare a casa, perché la principessa era la chiave per il suo futuro. I Nilfgardiaani conoscevano l’identità di Ciri prima di chiunque altro: Geralt è preoccupato da questo.A Cintra, Fringilla e Cahir seguono l’imperatore Emhyr var Emreis, alias il principe Duny, alias la Fiamma Bianca, nella sala del trono. Fringilla conferma che sono stati loro ad uccidere la bambina elfa, anche se hanno dato la colpa a Redania. Tutto questo è stato fatto per esaudire la volontà della Fiamma Bianca. L’imperatore smentisce e sa di non poter contare su di loro per quella missione. È stato lui ad ordinare l’uccisione della bambina. Il motivo? Avvicinarsi sempre di più a trovare la figlia, come dice Fiamma Bianca, per poi ordinare di far sparire Cahir e Fringilla. Il colpo di scena è che Emhyr var Emreis è il padre biologico di Ciri.

The Witcher stagione 3 arriva su Netflix: le anticipazioni

La terza stagione di The Witcher sarà molto intensa e ricca di colpi di scena. Continuerà a seguire le avventure di Geralt, Yennefer e Ciri, mentre si fanno strada per il Continente e lottano contro le forze del male che cercano di prendere il sopravvento. Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri di Cintra a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Yennefer, incaricata dell’addestramento magico di Ciri, li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire qualcosa in più sui poteri non sfruttati della ragazza. Invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco oppure rischieranno di perdersi per sempre.