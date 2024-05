S.O.S capelli bianchi? Non temere! Scopri come valorizzare la tua chioma con il make up.

Hai i capelli bianchi e sei stufa di dover ricorrere sempre alle tinte? Allora sei nel posto giusto! Oggi i capelli bianchi non sono più un segno di invecchiamento, ma rappresentano eleganza e bellezza naturale. Non c’è bisogno di nasconderli, ma di valorizzarli al meglio con l’aiuto del make up. E noi siamo qui per darti i trucchetti giusti.

Come valorizzare i capelli bianchi con il make up

Da tempo ormai, sempre più donne abbracciano la bellezza dei capelli bianchi. Moltissime celebrità hanno scelto di dire addio alle tinte e sui social aumentano le foto di donne che abbandonano il loro colore naturale per optare per il bianco o il grigio. Tuttavia, è importante sapere che i capelli bianchi richiedono molta cura e attenzione per poter valorizzare il viso. Altrimenti, non ci sarà alcun make up miracoloso. E’ fondamentale avere un taglio ben fatto, senza effetti crespi o ciocche ingiallite.

Come valorizzare i capelli bianchi con il make up: base, occhi, blush e labbra

Una volta che si è assicurate di avere i capelli ben curati, possiamo passare alla domanda più comune: “Come valorizzare i capelli bianchi con il make up?”. Ecco alcuni consigli e suggerimenti preziosi da seguire:

La base

Un consiglio essenziale per il make up con capelli bianchi è evitare un’abbronzatura eccessiva. Un incarnato chiaro conferisce freschezza e si armonizza bene con i capelli bianchi. Scegli un fondotinta leggero per uniformare l’incarnato senza appesantirlo e un correttore per illuminare il viso.

Gli occhi

Con capelli bianchi o grigi, evita ombretti o matite nere poiché appesantiscono lo sguardo. Opta per tonalità neutre come taupe, grigio o pastello. L’illuminante nell’angolo interno dell’occhio è fondamentale. Presta attenzione alle sopracciglia, definendole in modo naturale per un look ottimale, senza scurirle troppo.

Il blush Un altro elemento chiave per valorizzare i capelli bianchi con il make up è il blush. Da evitare assolutamente nuance accese come corallo o fucsia, ma scegliere toni delicati come il rosa e pesca per un viso proporzionato e radioso.

Le labbra

Infine, per completare il look, scegli un rossetto che valorizzi i toni naturali della tua pelle e che si armonizzi con i capelli bianchi. Rossetti nude, rosa e pesca sono scelte ideali per uno stile raffinato e sofisticato.

Con questi semplici consigli e prodotti chiave, potrai finalmente sentirti bella e sicura di te ad ogni età. Abbraccia la tua bellezza unica e senza tempo!

