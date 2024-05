Le borse di lusso costano sempre di più, negli ultimi cinque anni c’è stato davvero un super aumento dei prezzi delle it bag griffati ma, per quale motivo? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di scoprirlo.

Aumento dei prezzi delle borse di lusso: ecco perché

Le borse griffate sono sempre tra le più desiderate da molte donne, nonché sfoggiate dalla caleb ogni volta che possono. Secondo l’ultima indagine di Business of Fashion, i prezzi delle borse di lusso sono aumentati di tanto rispetto agli anni passati. In pratica c’è stato un +52 % dal 2019 a oggi. Questo aumento ha colpito in particolare le borse griffate più ricercate dai consumatori. Ma, come mai questo aumento dei prezzi? La maggior parte dei brand dice che l’aumento dei prezzi è dovuto all’aumento del costo delle materie prime e della manodopera dovuta alla pandemia da Coronavirus, che ha portato all’impennata dell’inflazione. Dietro però potrebbe esserci anche una strategia di marketing. A quanto pare, però, sembra che i prezzi non siano destinati ad aumentare ancora di tanto in futuro, ecco cosa hanno detto gli analisti di HSBC: “i prezzi sono stati il principale motore della crescita delle vendite tra il 2021 e il 2023, ma riteniamo che saranno più contenuti negli anni a venire.” Sarà vero? Quello che è certo che è che le it bag griffate stanno diventando sempre di più solo per pochi.

Da Chanel a Hermès, l’aumento dei prezzi

Come abbiamo appena visto, negli ultimi cinque anni i prezzi delle borse di lusso sono aumentati di circa il 52 %. Per alcuni brand si tratta anche di una strategia di posizionamento, come Chanel che ha aumentato in maniera costante i prezzi fino a collocarsi nella stessa fascia di Hermès. In questo 2024, per esempio, la borsa Chanel Classic Flat è aumentata del 6 – 8 % rispetto al 2023. La borsa Chanel 11.22 è in vendita a 10.300 euro. Tutto fa pensare che anche Hermes aumenterà i prezzi delle borse, cosa che fino ad ora non ha fatto in maniera evidente come gli altri brand, soprattutto della Birkin, la borsa molto amata ad esempio da Chiara Ferragni. Secondo infatti Business of Fashion, nel 2025 Hermès arriverà ad aumentare anche dell’8 % il prezzo delle sue borse. Anche le borse di lusso di seconda mano stanno vedendo aumentare di molto i prezzi, a testimonianza che acquistare una it bag griffata sia sempre di più una cosa per pochi. Nell’ultimo periodo, tra l’altro, sta prendendo sempre più piedi la tendenza del noleggio delle borse di lusso, da parte delle stesse caleb. Su Google infatti le ricerche per noleggiare delle it bag griffate sono in grande aumento, così come la rivendita. Molte persone benestanti infatti preferiscono comprare una borsa griffata di seconda mano, spendendo così meno rispetto alla borsa nuova.

