The Witcher 3 si farà: Netflix ha reso nota la notizia secondo cui nell'estate 2023 arriverà in piattaforma la nuova stagione, ricca di nuovi personaggi

“Our family is back! The Witcher returns for Season 3 in Summer 2023. #TUDUM” – è questo l’annuncio che Netflix ha esposto sui suoi profili ufficiali e a quanto pare sarà proprio così.

Dopo la seconda stagione ne arriverà una terza, anche se ancora non si conoscono bene tutti i dettagli: proviamo a fare un po’ di chiarezza.

The Witcher 3: quando arriva la nuova stagione?

Lo scorso 17 dicembre 2021 Netflix aveva reso disponibile la seconda stagione della nota serie-tv, la cui uscita era stata purtroppo posticipata diverse volte a causa di più motivazioni. Stando al successo che però The Witcher 2 ha avuto, Netflix ha voluto rendere nota la notizia secondo la quale ci sarà ufficialmente un terzo capitolo della serie: The Witcher 3 si farà!

L’annuncio di Netflix ha parlato chiaro: The Witcher 3 arriverà nell’estate 2023.

Le riprese della serie-tv infatti sarebbero già terminate, ma come bene si può immaginare il lavoro di post produzione che si cela dietro le macchine da presa necessita di molto tempo e dedizione. Basti pensare ai numerosi effetti speciali presenti: ci vorranno dunque ancora diversi mesi prima di potere godere della nuova stagione.

Quale sarà la trama di The Witcher 3?

Ancora non si hanno informazioni ben precise su quella che sarà la trama della stagione 3 di The Witcher.

Tuttavia, pare che gli autori della serie abbiano seguito un percorso molto chiaro sin dall’inizio, con l’obiettivo principale di creare una storia e degli scenari che andassero a rendere giustizia ai romanzi di Sapkowski.

A quanto pare le nuove avventure di Geralt, Ciri e Yennefer seguiranno le vicende de Il Tempo della Guerra, il quarto capitolo della saga di The Witcher e il secondo romanzo pubblicato dopo Il Sangue degli Elfi. Il romanzo (uscito in Italia nel 2013 e nel 1995 in Polonia) concentra tutta la sua attenzione sul personaggio di Ciri ed è a tutti gli effetti il seguito delle vicende raccontare ne Il Sangue degli Elfi.

Nonostante non sia stata ancora esplicitata la trama ufficiale della stagione 3, pare che gli showrunner della serie abbiano la totale intenzione di rimanere fedeli ai libri:

Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente si danno battaglia per catturarla, Geralt conduce Ciri di Cintra a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri ancora inespressi della ragazza. Una volta lì, invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione, magia oscura e tradimenti. Il gruppo deve reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.

Il cast di The Witcher 3

La stagione 3 di The Witcher vedrà il ritorno di tanti personaggi principali. Immancabile la presenza di Henry Cavill (Geralt), di Freya Allan (Ciri) e di Anya Chalotra (Yennefer).

Insieme ai personaggi visti nelle stagioni precedenti, ci saranno anche diverse new entry nel cast della serie. È il caso di Picadilly, un principe mondano e viaggiatore e di Marylebone, una donna dal carattere forte, ma non solo. A fare il loro ingresso nella terza stagione ci saranno anche i personaggi di Hampstead, di Greenwich, di Parsons, di Maida Vale e di Angel.

Al momento, però, non si ha conoscenza di quali attori e quali attrici andranno a interpretare tali nuovi personaggi: si attendono aggiornamenti a riguardo.

Una cosa però è certa: The Witcher 3 tornerà a farci sognare.