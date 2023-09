Sofia Richie, la celebre modella statunitense, ha svelato qualche piccolo trucchetto per realizzare un perfetto hair bun. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il segreto dell’hair bun di Sofia Richie

Classe 1998, Sofia Richie è nata in California, precisamente a Los Angeles. La giovane modella ha debuttato nel mondo della moda alla tenera età di 14 anni, quando è apparsa sulla rivista Teen Vogue. A 15 anni poi ha ottenuto il suo primo contratto di moda presso la compagnia di costumi da bagno Mary Grace Swim. Soltanto un anno dopo firmò con l’agenzia di modelle Select Model Management. Nonostante la giovane età, grazie al suo talento e alla sua bellezza, in poco tempo si fece strada nel mondo della moda conquistando le campagne pubblicitarie dei grandi marchi di lusso. Ad oggi vanta di numerose collaborazione con nomi del calibro di Chanel, Dolce & Gabbana, Adida, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Elle, Vanity Fair e molti altri. Non solo. La giovane modella è molto popolare anche sui social media. Su Instagram vanta di oltre 10 milioni di follower, mentre su Tik Tok di 3 milioni. Ed è proprio sulla piattaforma di video sharing cinesi che la modella, recentemente, ha pubblicato un video diventato super virale: ben 26 milioni di visualizzazioni, 2 milioni di mi piace e 9mila commenti. Ma di cosa si tratta? Ovviamente del suo amatissimo hair bun, acconciatura che ormai l’accompagna da sempre ed è diventata un vero e proprio segno distintivo della modella. Nel video pubblicato la modella ha deciso di svelare il segreto per realizzare il suo hairstyling preferito.

Come realizzare l’hair bun di Sofia Richie

L’iconico hair bun è sempre stato interpretato come una scelta chic ed elegante della modella. Tuttavia, Sofia Richie ha rivelato che questa sua pettinatura è semplicemente nata dalla poca voglia di prepararsi. Voi l’avreste mai detto? La giovane influencer ha infatti raccontato di essere molto pigra quando si tratta di sistemare i suoi capelli e, con il passare del tempo, ha imparato qualche piccolo trucchetto per realizzare in modo veloce e semplice questa acconciatura. Ma veniamo al dunque… qual è il segreto di Sofia Richie per realizzare uno chignon ordinato e super tirato? Una maschera rigenerante per capelli! Ebbene sì, la modella non utilizza il gel bensì una maschera per capelli. In particolare stiamo parlando della maschera rigenerante all’olio di fico d’India di Christophe Robin. L’influencer statunitense applica il prodotto sui capelli bagnati, partendo dalle radici fino alle punte, li spazzola e li raccoglie creando il tanto amato chignon. Per concludere, Sofia Richie applica un olio per donare ai suoi capelli maggiore brillantezza. Inoltre, oltre ad essere una valida alternativa al gel, questa maschera si prende cura dei capelli secchi, sfibrati o danneggiati. Grazie alla sua texture cremosa e nutriente, dona alla nostra chioma un aspetto più lucente.

