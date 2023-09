La New York Fashion Week 2023 è giunta al termine. Protagonista indiscusso di questa settimana della moda è stato indubbiamente lo street style. Come ogni anno, infatti, i brand hanno anticipato le tendenze della prossima stagione. E non solo in fatto di look! Numerose idee da cui prendere ispirazione anche per quanto riguarda le acconciature. In questo articolo scopriamo insieme i 5 migliori tagli di capelli medi che hanno sfilato in passerella.

Street Style di New York 2023: i migliori 5 tagli capelli medi

Long bob con riga centrale Nella sfilata Autunno-Inverno 2023/23 di Badgley Mischka abbiamo potuto ammirare il tanto amato long bob. Un taglio di capelli che rappresenta la variante più lunga del classico caschetto. La caratteristica principale di questo haircut è la versatilità, è infatti facilmente indossabile da tutte ed è in grado di valorizzare ogni tipologia di viso. Un taglio elegante, raffinato ma al tempo stesso molto minimal. Non a caso, è richiestissimo anche tra le celebrità.

Long bob scalato con frangia sfilata

Il long bob è stato uno dei tagli protagonista allo street style di New York 2023. Sia in versione tradizionale, come quella vista in precedenza, che in versione più sbarazzina. Per chi ama osare infatti proponiamo il long bob scalato con frangia sfilata.

.

Taglio medio con frangia para

L’eterno dilemma di ogni donna: frangia si o frangia no? Assolutamente si! La frangia infatti ritorna nuovamente a dettare tendenza tra le acconciature più richieste per la prossima stagione. E con un taglio medio si sposa alla perfezione. E’ possibile scegliere tra una vasta gamma di haircut: frangia para, scalata, a tendina, corta, lunga. Date libero sfogo alla vostra fantasia e scegliete quella che più vi piace.

Taglio capelli medi effetto wet

In passerella, durante la Fashion Week a New York, numerose modelle hanno sfilato con dei capelli effetto wet. Ma di cosa si tratta? Semplicemente sono delle acconciature effetto bagnato, facilmente realizzabili con del gel o della lacca. Ideali soprattutto per un taglio medio. Perfetti sia di giorno, che di sera, rendono ogni acconciatura davvero particolare.

Taglio capelli medi mosso o riccio

Il detto ogni riccio, un capriccio per chi ha questo tipo di capello è proprio vero! Si sa, gestire i capelli ricci non è semplice ma un taglio medio può fare al caso tuo. Proprio grazie alla sua lunghezza, questo tipo di taglio è ideale per valorizzare il volume della chioma e la vaporosità dei boccoli.