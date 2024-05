La frangia è l’assoluta protagonista della primavera 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i tagli di tendenza con frangia da provare subito.

Frangia: tutto sulla tendenza primavera 2024

Le tendenze capelli per l primavera 2024 parlano chiaro: l’assoluta protagonista è la frangia. Dritta, a tendina, trasparente, lunga, corta, ci sono davvero tantissimi tipi di frangia e i tagli di questa primavera sono pensati per tutti i tipi di capelli, anche per quelli ricci. Spesso molte di noi non hanno il coraggio di provare ad avere la frangia per paura di non saperla gestire, in realtà basta semplicemente trovare la frangia adatta per ognuna di noi, in base alla forma del viso e alla lunghezza dei capelli. La cosa migliore da fare è chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia, che saprà dirvi qual è il tipo di frangia che fa al caso vostro e saprà darvi tutte le dritte per la manutenzione. La frangia è ormai scelta anche da tantissime caleb ed è in grado di dare quel tocco chic in più al nostro hair style. Ma vediamo adesso insieme quali sono i tagli con frangia di tendenza per questa primavera 2024, da provare subito!

Tagli capelli con frangia per la primavera 2024

Come abbiamo appena visto, l’assoluta protagonista delle tendenze capelli per la primavera 2024 è la frangia. Ma vediamo adesso insieme tre tipi di tagli con frangia che potrebbero fare al caso vostro:

Frangia a tendina: per chi non ha mai avuto la frangia e ha paura a provare, la frangia a tendina è senza dubbio la scelta giusta. Con frangia a tendina si intende quando le ciocche, a partire dal centro, sono tagliate dalla misura più corta a quella più lunga, al fine di creare uno scalato morbido in grado di risaltare lo sguardo e gli zigomi. Per questa primavera la frangia a tendina è più spessa e più strutturata e rinfresca tantissimo il look.

Frangia piena: tornata prepotentemente di moda già lo scorso inverno, questa primavera le tendenze la vogliono dritta e da portare all'altezza delle sopracciglia, soprattutto se si hanno i capelli lunghi. Ma questa frangia va benissimo anche per chi ha i tagli corti.

Taglia sfilata: questa è tra tutte la frangia più leggera e quindi perfetta senza dubbio per l'arrivo del caldo. Ideala per chi ha i capelli fini, ma è perfetta anche per chi ha i capelli ricci. Questa frangia riesca a dare un nuovo potere a qualsiasi taglio di capelli e dona anche un aspetto più fresco e giovane.

Questi sono quindi i tipi di frangia di tendenza per questa primavera 2024. Il consiglio è, se volete provarne una, di chiedere un parere al vostro parrucchiere. La scelta della frangia dipende infatti anche molto dalla forma del vostro viso, oltre che dall’effetto che desiderate ottenere.

