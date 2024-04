Prende sempre più piede il concetto di ‘Quiet Luxury‘, una tendenza che rappresenta un ritorno al minimalismo e alla raffinatezza. Il Quiet Luxury apprezza ciò che è bello senza il bisogno dell’esibizionismo, dando vita a degli stili raffinati e delicati. Questo stile nasce durante l’età vittoriana. Anche in Bridgerton, serie tv prodotta da Shonda Rhimes, è possibile apprezzare questo concetto. Questo stile si riversa anche nel beauty, a cui si può dar vita grazie a un’estetica pulita e naturale. Qui l’attenzione va più verso la cura della propria pelle e alla bellezza senza eccessi. L’importante è rimanere minimalisti senza particolari sfarzi.

Illumina Color: la tecnologia all’avanguardia per il colore perfetto

Illumina Color, è questo l’elemento al centro della rivoluzione cromatica. Una colorazione vegana in grado di distinguersi grazie ai suoi risultati impeccabili e duraturi. Questo grazie alla formula innovativa di Illumina Color che tiene sotto controllo i micro-toni, impedendo che essi alterino il colore finale. Inoltre, è presente anche il Metal Purifier, che non è altro che una tecnologia pionieristica, in grado di isolare e rimuovere gli ioni metallici presenti sui capelli. Ciò garantisce una penetrazione uniforme dei pigmenti e un colore tridimensionale che riflette la luce in modo naturale.

La cura dei capelli: essenziale per uno stile quiet luxury

Per ottenere il massimo dell’effetto da questa nuova tendenza, è molto importante prestare attenzione alla salute e alla bellezza dei capelli. L’hair stylist Romeu Felipe raccomanda l’uso dell’Ultimate Repair Miracle Hair Rescue, uno spray che ripara e idrata istantaneamente i capelli, dando loro una lucentezza molto intensa e morbidezza. Grazie a questa tecnologia, si rivela un prodotto adatto a ogni tipo di capello, utilizzabile in qualsiasi momento della giornata. È un prodotto che garantisce risultati visibili già dopo 90 secondi dall’applicazione

Djerf Avenue Beauty: il nuovo prodotto di Matilda Djerf

Nella ricerca dell’innovazione e della perfezione, ci sono figure di spicco come Matilda Djerf, che stanno lanciando le proprie linee di haircare. Recentemente ha introdotto la Djerf Avenue Beauty, contenente dei prodotti in grado di dare ai capelli un look fresco e naturale.

Quiet luxury: l’armonia e la tranquillità nei capelli

La tendenza del quiet luxury nel colore dei capelli permette alle donne di esprimere la propria personalità, dimostrando la loro autenticità senza compromessi.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Come sembrare più giovane in 5 minuti: consigli di trucco per donne di 50 anni

Novità e tendenze dell’industria cosmetica 2024