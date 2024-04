Belen Rodriguez ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli, un pixie cut che ha fatto letteralmente andare in tilt i fan. Ma, sarà vero oppure si tratta di una parrucca? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Belen Rodriguez, mai vista con i capelli così corti: sarà vero?

Nelle ultime ore la showgirl argentina Belen Rodriguez ha fatto impazzire letteralmente i suoi tanti follower pubblicando su Instagram una carrellata di foto che la ritraggono con una nuovo taglio di capelli, ovvero un pixie cut. Fino a ora non avevamo mai visto Belen con un taglio di capelli così corto, portato liscio, sfilato e con una lunga frangia. Ecco cosa ha scritto Belen a corredo delle foto: “Dio se era tutta matta. Ogni giorno era una donna diversa. Una volta intraprendente, una volta impacciata. Una volta esuberante, l’altra timida. Insicura e decisa. Dolce e arrogante. Era mille donne lei, ma il profumo era sempre lo stesso.” Si tratta di una poesia di Charles Bukowski e si presta perfettamente con il nuovo hair look della showgirl argentina. Ma, Belen si è davvero tagliata i capelli? La risposta in realtà è no, Belen Rodriguez non ha cambiato taglio, ha semplicemente indossato una parrucca per un servizio fotografico. Belen quindi non ha avuto il coraggio di tagliare la sua lunga chioma e un taglio così corto non è tra i suoi progetti, nei commenti su Instagram ha infatti detto che è un taglio difficile da portare, anche se qualcuno sicuramente lo sa fare. Nonostante sia una parrucca, il pixie cut sfoggiato da Belen si appresta comunque a essere il taglio perfetto per queste stagioni calde, fresco e sbarazzino e anche super femminile.

Il pixie cut di Belen Rodriguez è i taglio della Primavera Estate 2024

Come abbiamo appena visto, Belen Rodriguez ha condiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram una carrellata di foto con un hair look tutto nuovo, ovvero il pixie cut. E’ vero che nel caso di Belen si tratta solamente di una parrucca, ma in realtà il taglio in sé si può considerare come il taglio della primavera estate 2024. Il pixie cut è infatti un taglio fresco e sbarazzino, ma anche super femminile, perfetto da sfoggiare con l’arrivo del caldo. Inoltre è un taglio che ringiovanisce un sacco, come ha detto Belen magari non è facilissimo da portare, ma con un pò di pratica può diventare davvero il taglio perfetto su cui puntare. Anche il colore di Belen è in linea con le tendenze capelli della primavera estate 2024, per l’esattezza si tratta di un glossy espresso, ovvero una tonalità di castano tendente allo scuro, proprio come quello della classica tazzina di caffè espresso da bar. Insomma, se avete voglia di darci un taglio, ecco che il pixie cut potrebbe proprio essere la scelta giusta e di super tendenza.

