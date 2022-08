Nudi per la vita in arrivo su Rai Due: il nuovo atteso programma di Mara Maionchi.

Da X Factor a Italia’s Got Talent, Mara Maionchi è un volto ormai molto amato nel mondo dello spettacolo nostrano. Una figura irriverente e carismatica, che raccoglie consensi tra grandi e piccini. Per questo le aspettative per il suo nuovo programma in casa Rai sono abbastanza alte.

Mara tornerà infatti a breve su Rai Due con lo show Nudi per la vita. A ben 81 anni, la Maionchi non ha intenzione di fermarsi e dal 12 settembre si metterà al timone dello show che andrà in onda per un totale di quattro puntate.

Accanto a lei ci sarà Marcello Sacchetta, già visto in Amici di Maria De Filippi.

Nudi per la vita: lo show di Mara Maionchi in arrivo su Rai Due

Ma cosa sarà Nudi per la vita? Di certo è un programma sui generis, che darà tanto da chiacchierare al pubblico. Difatti, lo show prevederà una serie di esibizioni – o per meglio dire spogliarelli – da parte di dodici VIP di cui scopriremo a breve i nomi. Detta così, la trama appare un po’ bizzarra. Il senso più profondo di Nudi per la vita – come suggerito dal titolo – in realtà è quello di parlare di tumore al seno e alla prostata e soprattutto di sensibilizzare sulla prevenzione di queste malattie.

Pur con leggerezza, quindi, l’intento è educativo e sociale. Sembra che le esibizioni saranno spassose e giocose e che a queste seguiranno anche interventi di medici specialisti.

Un format decisamente inedito. Funzionerà? Bisognerà attendere il 12 settembre per saperlo. Ma scopriamo i partecipanti a Nudi per la vita che, d’altra parte, potrebbero fare la differenza per le sorti del programma…

Nudi per la vita: svelato il cast di 12 VIP

Come già detto, tutti i partecipanti a Nudi per la vita saranno VIP più o meno noti al grande pubblico. Si tratta di un gruppo di dodici persone che si sfideranno a suon di balletti e performance. A dare conferma dei partecipanti è stato l’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, che ne ha riportato la lista completa:

Certamente tra i nomi riportati spiccano quello della showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci e del comico e attore Gabriele Cirilli, ma si tratta in generale di personalità abbastanza note che faranno presa sul pubblico. Il magazine ha cercato di carpire informazioni da Mara Maionchi circa la bravura nelle esibizioni dei concorrenti in gara, ma quest’ultima non ha lasciato trapelare nulla. Ha voluto anzi complimentarsi con tutti, sottolineandone la professionalità e anche la sensibilità nei confronti della tematica trattata da Nudi per la vita.

Ora non resta che attendere per il nuovo programma di Rai Due e capire se un simile format riuscirà davvero a divertire il pubblico, invitandolo al tempo stesso a riflettere su un problema sanitario importante come quello della prevenzione specie nel campo dei tumori. Non abbiamo dubbi sul fatto che, comunque, sarà la conduzione di Mara Maionchi a fare davvero la differenza per Nudi per la vita.