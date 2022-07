Gabriele Cirilli è pronto a tornare sul piccolo schermo. Lo ha confermato Carlo Conti in persona, annunciando il cast della prossima stagione di Tale e Quale Show in arrivo in autunno. Ma chi è Gabriele Cirilli?

Gabriele Cirilli: la carriera del celebre comico

Nato a Sulmona (L’Acquila) il 12 giugno 1967 sotto il segno dei Gemelli, dà inizio alla sua carriera come cabarettista negli anni ’80. Si iscrive poi al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Gigi Proietti, dove si diploma nell’86. Dagli anni ’90 in poi approda in tv, ma la sua carriera si snoda anche tra cinema e, soprattutto, teatro. A 54 anni può ormai considerarsi un volto ben noto al grande pubblico.

Tanti sono i programmi che lo vedono coinvolto, a cominciare da Il gioco delle coppie di Marco Predolin dove partecipa come concorrente. Seguono poi Seven Show e Zelig, che lo conduce alla vera e propria popolarità col suo tormentono “Chi è Tatiana?”. Proprio dalla gag che lo rende famoso viene tratto poi il titolo del suo libro, di uno spettacolo teatrale e infine, nel 2001, addirittura dell’omonimo film.

Ora l’attore e comico è quindi pronto a tornare nello show di Carlo Conti su Rai1, nel quale appare ormai da anni: la sua prima partecipazione a Tale e Quale Show è infatti risalente al 2012.

Possiamo considerarlo ormai un veterano del formato, con ben 75 imitazioni realizzate! E sembra che il numero sia destinato a crescere con la sua nuova partecipazione al programmam prevista dopo l’estate: sembra proprio che con questo programma l’attore abbia trovato una nuova perfetta dimensione espressiva per la sua creatività e poliedricità.

Gabriele Cirilli, la sua vita privata: tra amore e difficoltà

Per quanto riguarda la vita privata, Gabriele Cirilli è sposato con Maria De Luca, il suo amore del liceo: una storia lunga di fedeltà e affiatamento che ha portato alla nascita, nel 2001, del piccolo Mattia. Maria, inizialmente lontana dal mondo dello spettacolo in quanto farmacista, ha poi scelto di diventare produttrice teatrale, intrecciando la propria carriera a quellla del marito. I due vivono in Brianza.

Sebbene sul parco e sullo schermo sia una figura sempre allegra e positiva, Cirilli ha deciso di non nascondere, invece, un problema che lo ha a lungo perseguitato: ha voluto condividere con il pubblico il suo tortuoso percorso di lotta contro una profonda depressione dal quale, a detta sua, è stata proprio la moglie a salvarlo. Un atto di coraggio e condivisione: l’attore ha infatti scelto di essere molto onesto e trasparente con i suoi fan anche quando, malgrado il tentativo di trattenersi, ha pianto in tv a Verissimo la scomparsa di sua madre. E si sa, quello della depressione non è un tema facile da affrontare nel mondo dello spettacolo, che può invece essere un ottimo scenario per normalizzare il dibattito e l’apertura su questo delicatissimo argomento: l’attore ha scelto di volgere in positivo il potere della notorietà.

Anche questo tratto di umanità contribuisce, probabilmente, alla fama di Gabriele Cirilli. D’altro canto, anche se parliamo di un comico, anche a lui è concesso di calare la maschera del sorriso e parlare a cuore aperto ai suoi fan.