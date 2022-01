Conosciuta per il grande successo come velina a Striscia la notizia, Maddalena Corvaglia è oggi una nota conduttrice italiana. Scopriamo la sua storia dall’esordio come showgirl ai ruoli come presentatrice televisiva.

Chi è Maddalena Corvaglia

Maddalena Corvaglia, nata a Galatina il 12 gennaio 1980, è una conduttrice italiana.

Cresce nel salentino insieme al fratello Antonio, il padre Salvatore, avvocato di cui seguirà le orme anche il primogenito e la madre Maria Isabella, insegnante di sostegno a scuola. All’età di quindici anni è segnata dalla morte del padre, un lutto difficile da cui riuscirà però a risollevarsi scoprendo una forza nuova.

Nel 1997 ottiene il titolo di Miss Wella Umbria ed entra come riserva a Miss Italia. La giovane si diploma al liceo classico di Casarano e decide di inseguire il suo sogno partecipando così nel 1999 ai casting di “Striscia la notizia”.

Maddalena viene scelta come velina bionda insieme ad Elisabetta Canalis, velina mora.

L’esordio di Maddalena Corvaglia

La sua esperienza a Striscia la notizia si conclude nel 2002 e in questo periodo viene scelta per prendere parte a “Operazione Trionfo”, il reality show musicale di Italia 1 di cui conduce anche la striscia quotidiana.

Partecipa successivamente anche ad alcuni programmi più o meno noti tra cui “Mandi e Maddy Candid Camera Club”, “Stranamore” e “La Domenica del Villaggio” svolgendo spesso il ruolo di inviata e presentatrice.

Nel 2006 conduce “Sanremo Lab giovani”, un programma volto alla selezione di partecipanti per il noto festival canoro. Lo stesso anno viene scelta come conduttrice radiofonica di R101 per “Miss Muretto” insieme ad Alvin e conduce il programma “Balls of Steel” dedicato a candid camera. Segue la conduzione di “Scalo 76”, il programma del sabato pomeriggio, a fianco di Daniele Bossari e Paola Maugeri. Non manca poi un progetto come opinionista tra il 2009 e 2011 nel talk “L’Arena”.

Maddalena Corvaglia tra amore e tv

Viene scelta nuovamente come opinionista nel 2012 per i programmi “Verdetto Finale” e “Domenica Live”. Successivamente partecipa come concorrene al reality “Jump! Stasera mi tuffo”, presentato su Canale 5 da Teo Mammucari. Ottiene poi il primo posto al talent “Si può fare” condotto da Carlo Conti su Rai1 dimostrando grandi capacità nella pole dance e nei tessuti aerei.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Maddalena si sposa nel 2011 con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, con cui mette al mondo Jamie Carlyn lo stesso anno. La testimone della Corvaglia è stata l’amica ed ex velina Elisabetta Canalis a cui ricambierà il favore nel 2014.