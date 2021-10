I nomi dei VIP che partecipano alla sedicesima edizione di Ballando con le Stelle sono stati anticipati prima che iniziasse la trasmissione e nella prima puntata, andata in onda il 16 ottobre, sono stati presentati da Milly Carlucci. Tra le coppie di quest’anno c’è anche quella formata dalla ballerina russa Maria Ermachkova e da Memo Remigi: scopriamo chi è lo storico cantante italiano che questa volta si cimenta con il ballo!

Chi è Memo Remigi

Nato a Erba nel 1938, Memo Remigi è un nome famosissimo per chi conosce la storia della musica italiana, anche se per i più giovani è, sicuramente, meno famoso visto che la sua carriera inizia a partire dagli anni Sessanta, più precisamente dal 1962.

Il suo brano più noto e conosciuto come cantante è Innamorati a Milano, con cui nel 1965 ha partecipato a Un disco per l’estate.

Memo Remigi è, però, anche un autore di qualità e tra le canzoni che ha scritto va ricordato il brano Io ti darò di più, che è stato un grande successo di Ornella Vanoni.

Come autore, inoltre, ha scritto anche molti brani per bambini e, in particolare, per lo Zecchino D’Oro.

Il suo album Emme come Milano, dedicato, appunto, alla città già cantata nel suo precedente grande successo, viene pubblicato nel 1974.

Oltre al lavoro nella musica, come cantante e come autore, Memo Remigi è stato anche conduttore di programmi televisivi che sono andati in onda sia in emittenti private locali, sia anche in Rai e non finisce qui.

Molto eclettico, si è cimentato anche come attore di teatro.

A Ballando con le Stelle 2021 balla in coppia con Maria Ermachkova e ha dato prova di una grandissima vitalità. Memo Remigi, infatti, ha già avuto ottimi riconoscimenti da parte della giuria per le sue prove di ballo: vedremo come procederà nelle prossime puntate!

La vita privata di Memo Remigi

Il suo rapporto sentimentale più importante è stato quello con la moglie Lucia Russo, scomparsa a gennaio 2021, con la quale ha avuto il figlio Stefano e che gli ha ispirato proprio il brano Innamorati a Milano.

Il loro matrimonio, però, non ha avuto sempre un percorso lineare, soprattutto a causa dei tradimenti di Memo, ma, nonostante il loro divorzio, avvenuto nel 1983, i due sono sempre rimasti legati.

A questo riguardo, ha fatto molto scalpore quando Memo Remigi ha rivelato di avere tradito sua moglie con Barbara D’Urso. La loro storia, che sarebbe durata ben quattro anni, nacque negli anni Settanta, quando Memo era già famoso e Barbara D’Urso, invece, era una ragazza di 19 anni che si stava affacciando al mondo dello spettacolo.