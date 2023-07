Sabato 8 luglio, a Roma, Sandro Versace, fratello di Gianni, si è sposato. Alla cerimonia tanti volti noti, tra cui la conduttrice Michelle Hunziker che si è resa protagonista di una quasi gaffe. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa è successo.

Michelle Hunziker, gaffe al matrimonio di Santo Versace: cosa è successo alla conduttrice?

L’imprenditore di successo Santo Versace, nonché fratello dello stilista Gianni Versace, si è sposato in chiesa a Roma con la fidanzata di lunga data, l’avvocatessa Francesca De Stefano. Alla cerimonia c’erano presenti tanti volti noti dello spettacolo, da Alba Parietti a Maria Grazia Cucinotta, da Ambra Angiolini a Sonia Bruganelli. Presente anche la conduttrice svizzera con cittadinanza italiana Michelle Hunziker, accompagnata dalla figlia neo mamma Aurora Ramazzotti con il compagno Goffredo Cerza. Michelle ha stupito tutti indossando un abito nero, colore che di solito non viene scelto per un matrimonio, anche se in realtà non è un colore tabù in tutti i posti, il nero in Oriente ad esempio è considerato simbolo di fecondità. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Michelle Hunziker ha postato diverse foto del matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano, commentando così il post: “cara Francesca e caro Santo, vi voglio ringraziare per aver nutrito il mio cuore romantico con il vostro amore puro, luminoso, con i vostri baci, i vostri sguardi complici, il vostro vissuto… tutti possono amare ed essere amati e voi ieri ce l’avete ricordato. Quanta emozione, eravate raggianti e noi vi vogliamo tanto tanto tanto bene! Evviva gli sposi!” Michelle ha poi aggiunto le seguenti parole in relazione all’abito nero da lei indossato: “volevo informare e tranquillizzare tutti gli esperti in moda che mi leggono che da galateo, dopo le 16.00 per un matrimonio in tight, l’abito nero è assolutamente idoneo”. In una storia, invece, la conduttrice ha raccontato un aneddoto divertente accaduto in chiesa durante la cerimonia. Michelle era infatti seduta vicino all’amica Ambra Angiolini, la quale ha salvato la conduttrice da una gaffe. Queste le parole della Hunziker nella storia: “io che presa dall’emozione avrei voluto applaudire in chiesa… per fortuna c’eri tu amica mia”. La Hunziker ha aggiunto anche l’emoticon con le lacrime dalle risate.

Michelle Hunziker, l’abito nero indossato al matrimonio di Santo Versace

Come raccontato in precedenza, Michelle Hunziker ha deciso di indossare un abito di colore nero per il matrimonio tra Santo Versace e Francesca De Stefano. Come detto dalla stessa Michelle sul suo profilo Instagram, indossare il colore nero a un matrimonio celebrato dopo le 16.00 è una cosa del tutto idonea. Ma, dii che abito si tratta? La conduttrice che abbiamo visto fino a poco tempo fa al bancone di “Striscia la Notizia” assieme all’amico Gerry Scotti, ha optato per un abito firmato Saint Lurent, che online costa 5.250 euro. Il vestito in questione è semi trasparente a maniche lunghe e con collo alto, la gonna è plissettata e sono presenti delle cuciture arricciate. Ai piedi Michelle ha indossato un paio di décolleté nere con tacco a spillo mentre i gioielli erano in oro.