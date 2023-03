Il 21 marzo 2023 è stata ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Stiamo parlando di Daniela Rosati, nota conduttrice, giornalista e anche cantante. Classe 1958, Rosati ha una carriera molto vasta di esperienze: scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Daniela Rosati: chi è la conduttrice?

Daniela Rosati è nata a Roma il 23 febbraio 1958 sotto il segno dei Pesci e attualmente ha 65 anni. Da sempre appassionata di televisione e di spettacolo, Rosati debutta ufficialmente in tv nel 1994 e lo fa su Rete 4. La prima esperienza arriva con il magazine Naturalmente bella, striscia quotidiana di informazione medico-scientifica sia ideata, sia condotta proprio dalla giornalista. Sapevate che Daniela Rosati è sempre stata anche appassionata di musica? Ebbene sì, la nota giornalista e conduttrice ha spesso dichiarato di avere sempre avuto il sogno di diventare una cantante professionista, ma a causa di un intervento chirurgico alle corde vocali ha purtroppo dovuto abbandonare quella carriera. Si ricorda, però, il suo album come cantante, pubblicato nel 1995 per la RTI Music e il cui titolo era Allo specchio.

Passa qualche anno e la carriera di Daniela Rosati non si ferma. Nel 1999, infatti, la conduttrice passa in Rai e cerca di mettere in piedi tutte le sue idee. Di quell’anno è la comparsa del noto talk show Tutto benessere, ideato e condotto da lei stessa e diventato molto presto un programma super seguito dal pubblico. Tutto benessere andava in onda il sabato mattina alle 11:00 su Rai 1 e, pensate un po’, è durato dal 1999 al 2010: uno dei suoi programmi più longevi e uno dei primi a trattare i temi del benessere e della guarigione spirituale.

Il 21 marzo 2023 Daniela Rosati è ospite del salotto di Oggi è un altro giorno, il noto programma pomeridiano condotto da Serena Bortone. Rosati non è presente sui social media.

La vita privata di Daniela Rosati

Sulla vita privata di Daniela Rosati qualcosa da dire effettivamente c’è. Nella sua vita la nota conduttrice è stata sposata due volte: la prima volta con Claudio (non si conosce l’identità precisa dell’uomo), mentre la seconda volta con Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, tra il 1993 e il 1999. Da entrambe queste due relazioni pare non siano nati figli.

Per quanto riguarda invece altre sfumature della sua persona e della sua vita, sappiamo che Daniela Rosati è stata buddista e la scelta di conversione le è arrivata all’età di 21 anni, dopo avere incontrato un monaco tibetano in quel di Milano. Dal 2005, invece, Rosati ha scelto un’altra strada, quella della castità, diventando così un’Oblata Brigidina. Ora appartiene alla congregazione delle Suore Oblate dello Spirito Santo e lei stessa ha dichiarato di essere stata colpita da una fortissima luce dopo avere toccato una reliquia di Santa Brigida e, proprio dentro quella luce, si celava la parola castità. Una scelta importante quella di Daniela Rosati, ma una scelta che l’ha resa felice e serena della sua vita.