Il 19 giugno 2009 La Ruota della Fortuna girava per l’ultima volta. Dopo ben 15 anni di assenze, l’amatissimo game show si prepara al suo grande ritorno con l’edizione 2024 condotta da Gerry Scotti. Curiosi di saperne di più? In questo articolo, scopriamo insieme tutti i dettagli: quando inizia, orario e dove vederla.

La Ruota della Fortuna, il ritorno nel 2024 con Gerry Scotti

Dal suo debutto nel 1988 su Odeon TV con Augusto Casti Mondelli, la Ruota della Fortuna ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama televisivo italiano. Solo due anni dopo, ha fatto il suo ingresso sulle reti Mediaset con l’indimenticabile Mike Bongiorno dal 1989 al 1996, per poi trasferisci su Rete 4 fino al 2003. Dopo una pausa di 4 anni, è tornato a conquistare il pubblico italiano per due edizioni condotte da Enrico Papi su Italia 1. Un popolarissimo gioco in cui i concorrenti devono ruotare una grande ruota per vincere premi in base al numero su cui si ferma. I concorrenti devono risolvere enigmi o indovinare parole man mano che la ruota si ferma. Il gioco combina fortuna, abilità nel risolvere enigmi e la capacità di prendere decisioni rapide. Con il passare degli anni, il programma ha mantenuto il suo format semplice e coinvolgente, diventando uno dei preferiti dal pubblico televisivo italiano. Con Gerry Scotti ora al timone per l’edizione 2024, si prevede un ritorno entusiasmante per questo amato show televisivo.

La Ruota della Fortuna, il ritorno nel 2024 con Gerry Scotti: quando inizia e dove vederla

Non a caso, la scelta del conduttore sembrerebbe essere una mossa vincente: dopo il clamoroso successo al timone di programmi come Caduta Libera, Chi vuol essere milionario, Tu si que vales, Lo show dei record e molti altri, Gerry Scotti emerge come uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. L’annuncio del ritorno in tv dello storico programma è avvenuto lo scorso 4 luglio. La tanto attesa edizione 2024 della Ruota della Fortuna farà il suo debutto il prossimo lunedì 6 maggio. Gli spettatori potranno sintonizzarsi su Canale 5 dalle ore 18.45 fino alle ore 20. Con la presenza di Gerry Scotti al timone, il programma si preannuncia ricco di emozioni, suspense e divertimento. Un appuntamento davvero imperdibile. Preparatevi per una serata avvincente che vi terrà incollati allo schermo!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Cent’anni di solitudine: la data di uscita della serie Netflix | DonneMagazine.it

Silvio Berlusconi, su Netflix arriva la serie tv: quando esce? | DonneMagazine.it