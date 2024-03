Fino a qualche anno fa, nessuno aveva la più pallida idea di chi fosse Kendall Jenner. La penultima delle più giovani fra le sorelle Kardashian – Jenner, è divenuta ormai una star a livello mondiale che vanta una carriera con moltissimi zeri. Lontano dalle luci della superficiale ribalta televisiva, Kendall Jenner ha costruito il suo piccolo e lussuosissimo impero a colpi di passerelle, campagne pubblicitarie e followers in giro per il mondo. All’inizio, la sua ascesa era considerata come qualcosa di passeggero ed inconsistente, tipico della solita starlette pop made in U.S.A. ma ormai, non sembra proprio che la sua popolarità sia dovuta semplicemente ad una questione mediatica… Perciò, cosa sappiamo davvero di questa giovane modella? Vediamo insieme!

Kendall Jenner: chi è la modella più chiacchierata dei social

Kendall Jenner è sicuramente l’unica delle sorelle Kardashian – Jenner che si è distinta per una carriera reale, fatta di lavoro indipendente dal fascinoso mondo del gossip. Iniziò come modella per una azienda di abbigliamento texana, per poi esplodere in quello delle Maison più prestigiose del mondo.

Nata il 3 novembre 1995 a Los Angeles, Kendall Jenner vivrà il suo anno d’oro nel 2014 quando cominciò a sfilare per nomi importanti quali: Givenchy, Chanel, Marc Jacobs, Dolce&Gabbana, Emilio Pucci e Fendi. Subito dopo questi mostri sacri del mondo del fashion, ecco che anche la cosmesi by Estée Lauder, si innamora del volto nuovo di Kendall Jenner ingaggiandola come testimonial di primo piano. Da questo momento in poi sarà tutto un susseguirsi di copertine (tra cui quella per Vogue America) e lanci di nuove collezioni insieme alla sorella minore Kylie.

Vita privata

Fu grazie al reality show in onda sul canale E!, “Al passo con i Kardashian”, che una appena dodicenne Kendall Jenner muoveva i primi passi nel mondo della celebrità. All’epoca, il reality era incentrato sugli amori e le storie delle sorrellastre maggiori: Kim, Khloé e Kourtney e del fratellastro Rob. Tutti e quattro i fratelli maggiori di Kendall sono i figli di Kris e dell’avvocato deceduto nel 2003, Robert Kardashian. Kendall e la sorella più piccola Kylie invece, sono le figlie del secondo matrimonio di Kris con l’ex campione olimpico Bruce Jenner il quale, nel 2015, cominciò il suo percorso di transizione da uomo a donna divorziando così dalla moglie Kris.

Della vita privata di Kendall non si sa granché. Al contrario delle sorellastre e nonostante la sua intensa attività sui social, la Jenner sembra essere estremamente riservata e non amante del gossip. Di lei si sa solo che adora l’equitazione, che ha avuto una relazione con il cantante Harry Styles e che ora si frequenta con il cestista del NBA, Blake Griffin.