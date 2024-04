Festa di compleanno a sorpresa per Ambra Angiolini organizzata dalla figlia Jolanda. Tra i presenti anche l’ex Francesco Renga. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Ambra Angiolini, festa di compleanno a sorpresa: compare anche Francesco Renga

Jolanda Renga ha voluto organizzare una festa di compleanno a sorpresa per la mamma Ambra Angiolini, che ieri, 22 aprile 2024, ha compiuto 47 anni. Tra i presenti alla festa c’era anche Francesco Renga, ex di Ambra e padre di Jolanda e Leonardo, anche lui ovviamente presente. Nel video pubblicato sui social si vedono Jolanda e Francesco Renga addobbare la casa per la festa a sorpresa per Ambra, con palloncini e scritte, per poi nascondersi in attesa della festeggiata. L’Angiolini, non appena entrata nella stanza, è corsa subito ad abbracciare la sua famiglia, non riuscendo a contenere la gioia e la sorpresa, per poi spegnere le candeline accanto ai figli e a Francesco, a testimonianza che si può restare uniti anche quando un rapporto finisce. Ambra Angiolini ci ha tenuto poi a scrivere sul suo profilo Instagram un messaggio di ringraziamento per questa festa a sorpresa. Ecco le parole della showgirl: “compleanno 1, sì, un giorno bellissimo in cui si piange, si ride e si torna piccoli. vanti ci vado fiera ma il cuore è ancora alle scuole elementari. Grazie a Jolanda per avermi donato tutto l’amore che si può in 12h, grazie a Leo per tutto quello che sente, grazie al papo dei miei figli per l’amore e il rispetto che ci portiamo da sempre, grazie ai miei parenti per scelta.” Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati fidanzati per 11 anni e insieme hanno avuto appunto due figli, Jolanda e Leonardo. I due, come testimonia anche il video, sono sempre rimasti in ottimi rapporti. La presenza quindi di Francesco al compleanno di Ambra non stupisce affatto ed è molto bello che sia così.

Ambra Angiolini, compleanno parte seconda

Come abbiamo appena visto, Jolanda Renga ha voluto organizzare una festa a sorpresa per i 47 anni della madre Ambra Angiolini, invitando anche il padre Francesco Renga. Nonostante la showgirl e il cantante non stiano più insieme da tanto tempo, sono davvero in ottimi rapporti come testimonia il video pubblicato da Ambra sul suo profilo ufficiale di Instagram. C’è stato però anche un compleanno parte due, che Ambra Angiolini ha festeggiato sempre con la figlia Jolanda, accompagnata dal fidanzato Filippo Carrante, e diversi amici. La serata è stata una serata karaoke, con tanto di cappelli con piume. La Angiolini ha pubblicato su Instagram un video anche di questa seconda parte del compleanno scrivendo: “compleanno parte seconda… di questo sono ‘fatta’”. Dal video si evince quanto sia stata divertente la serata, per un 47esimo compleanno che difficilmente la showgirl si dimenticherà.

