Molti sono affascinati dai numeri e dai significati che essi possono avere, che varia in base alle cifre. In questa categoria rientrano i numeri angelici, che si ritiene siano dei segni inviati dagli angeli per inviare dei messaggi e guidare chi li riceve verso un percorso spirituale. Per capire del tutto il significato di questi messaggi, bisogna saper calcolare e interpretare bene i numeri. In questo articolo, vedremo quali sono gli step necessari per calcolare i numeri angelici e comprenderne il significato.

Come si calcola il numero angelico: gli step

Step 1: identificare la propria data di nascita

Il primo step è quello di identificare la propria data di nascita, proprio perché i numeri angelici si basano su queste cifre. Ad esempio, se sei nato il 15 gennaio 1990, i numeri che useremo per calcolare il tuo numero angelico sono 15, 1 e 1990.

Step 2: riduci i numeri

Una volta identificati i numeri della vostra data di nascita, dove ridurli ad un singolo numero attraverso una semplice operazioni. Dovete sommare tutti i numeri della vostra data di nascita. Nel nostro esempio, sommiamo 1 + 5 + 1 + 1 + 9 + 9 + 0, ottenendo 26. Bisogna poi continuare a ridurre questo numero sommando le due cifre fino a ottenere un singolo numero. Quindi, 2 + 6 = 8. Quindi, il numero angelico per la data di nascita 15 gennaio 1990 è 8.

Step 3: interpretare il significato

Ogni numero angelico ha un suo significato, che trasmette indicazioni importanti sulla vita del destinatario. Ad esempio, il numero 8 è molto spesso associato alla prosperità, al successo e al potenziale infinito. Quando questo appare come numero angelico, potrebbe essere un promemoria per concentrarsi sulla quantità nella vostra vita e per sfruttare al meglio le vostre potenzialità.

Step 4: considera i numeri multipli

Oltre al numero angelico, derivante dalla vostra data di nascita, è importante considerare anche altri numeri che compaiono nella vostra vita e possono avere dei significati importanti. Ad esempio, potreste notare una sequenza di numeri ripetuti come 111, 222 o 333, che sono spesso interpretati come messaggi angelici e indicano una connessione spiritutale.

I significati dei numeri angelici comini

Oltre alla comprensione dei numeri angelici, risulta molto utile comprendere i significati dei numeri comuni. Il numero 1, ad esempio, è associato a nuovi inizi e al potere creativo, mentre il numero 2 è legato all’equilibrio e alla cooperazione. Il numero 3 rappresenta l’espressione creativa e la comunicazione, mentre il numero 4 è simbolo di stabilità e fondamenta solide. Il numero 5 è associato alla libertà e all’avventura, mentre il numero 6 riguarda l’amore e la cura. Il numero 7 è collegato alla saggezza e alla ricerca spirituale, mentre l’8 rappresenta l’abbondanza e il successo, come detto in precedenza. Infine, il numero 9 è simbolo di completamento e realizzazione.

