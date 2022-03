Jeremias Rodriguez ha minacciato di lasciare l’Isola dei Famosi 2022. La causa sarebbe legata a un altro naufrago del reality show.

Jeremias Rodriguez minaccia di lasciare L’Isola

Durante l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez ha minacciato di lasciare il reality show.

Il naufrago ha dichiarato che sarebbe stato suo padre Gustavo a dover ammettere i motivi che lo avrebbero spinto a questa decisione e ha lasciato intendere che la causa sarebbe legata al comportamento di Nicolas Vaporidis (per cui ha già dimostrato di essere infastidito nei giorni scorsi).

“Prima di tutto volevo salutare la mia fidanzata. Non ricordavo quanto fosse dura questa esperienza. Non vedo l’ora di tornare a casa, ve lo giuro.

Mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente e questo mi rompe veramente tanto e voglio tornare a casa. A parte la fatica. Al pubblico non arriva la verità di quello che succede dentro il reality. Non mi va bene così. In che senso? Nel senso che qua non ci lasciano parlare e non ci lasciano dire le cose come sono. A me questo non mi va e me ne voglio tornare a casa”, ha dichiarato Jeremias, e ancora:

“Non c’è solo una cosa, sono tante. Non si può legare con tutti, mio padre prima vi ha detto che ha legato con tutti ma non è vero ora vi dice la verità, perché lui ce l’ha con qualcuno… Che non vado d’accordo no, perché possono esserci pareri discordanti con alcuni, ma sempre nel rispetto delle regole.

Però papà ce l’ha con qualcuno, ma deve dirlo lui”.

Durante la prima puntata del reality show Jeremias Rodriguez si era detto infastidito perché Nicolas Vaporidis non lo avrebbe salutato, a differenza di quanto fatto con gli altri concorrenti.