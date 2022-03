All’Isola dei Famosi 2022 è scoppiata la prima discussione tra naufraghi: a quanto pare Jeremias Rodriguez non ha alcuna simpatia nei confronti di Nicolas Vaporidis.

Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis

Non corre buon sangue tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis: i due, entrambi naufraghi dell’Isola dei Famosi, a quanto pare non sono destinati a diventare buoni amici.

Lo stesso Jeremias ha infatti confessato che Vaporidis non lo avrebbe salutato al suo arrivo al programma e, per questo, lui avrebbe fatto il suo nome durante la nomination. Tra i due ci saranno chiarimenti nei prossimi giorni? Al momento sulla questione tutto tace, quel che è certo è che non ci sarebbe tra loro alcuna simpatia.

“L’unica persona che entrata e non mi ha salutato è Vaporidis, niente. Mi sembra un motivo valido, non c’è altro.

La scelta l’ho presa da solo, ha salutato mio padre, a me no”, ha tuonato il fratello di Belen in merito a Vaporidis, e ancora:

“Gli ho fatto così con la mano, non me l’ha data, già mi sta sul ca**o. Gli ho fatto l’occhiolino e non mi ha guardato neanche, e così ho detto vaff**ulo ciao, nominato. Mio padre a fianco l’ha salutato, io sono rimasto con la mano così.

Era successa questa roba, poi a me interessano queste cose, è educazione.”

Jeremias: l’esperienza all’Isola dei Famosi

Jeremias Rodriguez è approdato all’Isola dei Famosi 2022 in compagnia del padre Gustavo, che è alla sua prima esperienza in un reality show. Il fratello di Belen aveva già preso parte al programma nel 2018, quando aveva incontrato per la prima volta Soleil Sorge (che è stata a lungo una sua fidanzata).